VIDEO | Topo in casa Totti, Ilary Blasi riprende la scena e la caccia diventa virale su Instagram

Scene di ordinaria e simpatica follia in casa Totti quando la gatta Paola ha catturato un topolino mostrandolo alla famiglia, orgogliosa della sua caccia grossa. Ilary Blasi la osserva e la riprende per un filmato social, ma quando la micia prova a entrare in casa si scatena il panico.

Francesco Totti, va in agitazione e "armato", di scopa prova a scacciare il topo. La gatta, di suo, continua la caccia. La scena viene così ripresa da Ilary Blasi che posta il filmato su Instagram e le immagini diventano così virali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.