Topi nella scuola del Prenestino, gli studenti scioperano in massa

Un topo nel bagno, uno nel cortile. Entrambi, apparentemente, morti. E' quanto denunciato dalle studentesse e dagli studenti dell'istituto tecnico "Di Vittorio - Lattanzio" di via Teano e via Aquilonia, al Prenestino. I ritrovamenti, raccontano a RomaToday alcuni alunni, risalgono a lunedì 12 e martedì 13 dicembre. Per questo, dopo l'assemblea del 14, il giorno successivo è stato organizzato un picchetto fuori dalla scuola, trasformatosi poi in uno sciopero con un migliaio di studenti rimasti fuori.

"Le segnalazioni sono state diverse in queste settimane - racconta un ragazzo a RomaToday - relativamente a presenza di vari topi nell'istituto. E' inaccettabile, la scuola dovrebbe essere un luogo in cui pensare al proprio futuro, non dove rischiare le malattie". Per questo, anche con il supporto di Osa Roma, il 15 dicembre è andato in scena un picchetto, con l'affissione di uno striscione all'ingresso di via Aquilonia 50: "E' una scuola, non una fogna".

La protesta non è certo passata inosservata. Come spiega sempre lo stesso ragazzo "la dirigenza sta fornendo la documentazione della derattizzazione avvenuta". Nel frattempo, in una circolare pubblicata sul sito sempre il 15, la preside Annalisa Laudando non ha usato toni accomodanti: "L'assenza è assolutamente ingiustificata". Il riferimento è al mancato ingresso in aula di un "nutrito numero di studentesse e studenti", come la stessa dirigente ha definito i partecipanti al picchetto. Ingiustificata perché "la scrivente ha tempestivamente messo in atto ogni azione mirata ad assicurare la soluzione del problema rilevato", come si legge nella comunicazione "coinvolgendo direttamente i rappresentanti del consiglio di istituto delle varie componenti". "A nessuno studente è stato impedito da alcuno l’accesso all’edificio scolastico - precisa infine Laudando - come da regolamento di istituto".

Ma per le ragazze e i ragazzi che si sono astenuti per una giornata intera dalle lezioni "i problemi sono anche altri: l'edificio è in condizioni pessime, ci sono impalcature in più punti, all'esterno, per evitare eventuali crolli".