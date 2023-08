Topi al Colosseo: interventi al via da oggi, ma il problema è in tutta Roma

Il Campidoglio corre ai ripari. Sull'area del Colosseo e del Colle Oppio, dove i topi sono stati ripresi a banchettare in mezzi ai rifiuti, il dipartimento Ambiente promette a partire da oggi "interventi di potenziamento delle azioni di derattizzazione".

I video girati, che hanno fatto montare pesanti polemiche contro il sindaco Gualtieri, "hanno attivato un protocollo di interventi congiunto tra Roma Capitale e Ama che proseguirà nelle prossime ore e nei prossimi giorni". I tecnici si muoveranno tra le tane presenti nelle aree verdi immediatamente vicine al parco archeologico del Colosseo e i tombini stradali, collocando poi delle trappole per i roditori sul territorio.

Un caso, quello che ha coinvolto l'Anfiteatro Flavio, che ha smosso le reazioni della politica, con il centrodestra all'attacco di Gualtieri. Ultime dichiarazioni quelle provenienti dalla Regione Lazio. "I topi avvistati vicino al Colosseo sono la goccia che fa traboccare il vaso. Ma le condizioni igienico sanitarie di tutta la città sono vergognose. Non solo un problema di decoro o per i turisti, dunque, ma condizioni che mettono a rischio la salute dei romani, che pagano la Tari più cara d'Italia, per avere il servizio peggiore del mondo" tuona l'assessora a Cultura, Pari Opportunità e Famiglia, Simona Baldassarre.

Roma invasa dai topi

A Roma, spiegano dal Comune, la presenza di ratti è stimata in circa 7 milioni di esemplari, 2,5 per ogni abitante, in una popolazione presente nel Paese superiore ai 500 milioni. Numeri impressionanti, ancora più elevati secondo recenti stime della Sima, Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) che parla di 10 milioni di topi, 3,5 per cittadino. Il calcolo non è facile anche perché si tratta di animali con un'elevata capacità riproduttiva. E il problema nella Capitale non riguarda certo esclusivamente le aree centrali della città.

Segnalazioni dei cittadini arrivano da più quadranti, ne abbiamo parlato raccontando la presenza di ratti da Torpignattara a Prati, un'invasione che va di pari passo con l'assenza di fatto di politiche pubbliche di contenimento della specie. Come denunciato da Dossier, i bandi per le derattizzazioni, che consentirebbero un'organizzazione sistematica e regolare degli interventi, non sono stati ancora assegnati ufficialmente.

Si attende dal 2020, e si va avanti nel frattempo con interventi random organizzati dai municipi. E non è solo solo una questione di decoro e salute pubblica, ma la presenza massiccia sta creando numerosi disagi ai residenti che spesso trovano tubi e cavi delle loro auto rosicchiati dovendo così ricorrere all'intervento del meccanico.