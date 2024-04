"Pochi fondi e cooperative escluse". I tirocini lavorativi per soggetti fragili fanno discutere

Roma Capitale ha recentemente pubblicato un avviso pubblico, finalizzato alla realizzazione di tirocini lavorativi di inclusione sociale in favore di soggetti fragili e persone con disabilità, rivolti a Odv (organizzazioni di volontariato) e Aps (associazioni di promozione sociale). L'iniziativa, inclusa in una determinazione dirigenziale delle politiche sociali del Campidoglio, è sovvenzionata con 466.875,70 euro da parte della Regione Lazio. La prima cosa che si nota, però, è che dalla partecipazione sono escluse le cooperative sociali di tipo B, normate da una legge del 1991, che si occupano di reinserimento lavorativo di soggetti fragili: disabili psichici, migranti, tossicodipendenti, ex detenuti. Un'esclusione non totale, come spiega la Regione, ma che fa storcere il naso ai diretti interessati.

Tirocini lavorativi per soggetti fragili

L'atto è ufficiale dal 26 marzo. L'obiettivo del Campidoglio, che poi è quanto stabilito dalla Regione, è far partire progetti cuciti sulle esigenze di chi, a causa di una serie di fragilità sociali, avrebbe difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro con le proprie forze. Il dipartimento politiche sociali, però, seguendo le indicazioni di una direttiva dirigenziale regionale di fine dicembre scorso, ha limitato i soggetti fruitori del finanziamento a Odv e Aps iscritte al registro unico nazionale del terzo settore: "Questo è uno dei due grossi problemi che ravvediamo in questo avviso - commenta Antonio D'Alessandro, presidente della cooperativa Parsec Consortium - perché a noi cooperative di tipo B viene impedita la partecipazione diretta".

Fuori le cooperative sociali

In sostanza, per poter aderire all'avviso e ottenere il finanziamento di un progetto, bisogna forzatamente unirsi in un'associazione temporanea d'impresa con una Odv o una Aps: "Lungi da me sostenere che il mondo delle cooperative sociali voglia avere l'esclusiva sul reinserimento lavorativo - aggiunge Ilenia Marangon, presidente della cooperativa sociale 'Il trattore' - ma non capisco la logica alla base di questa esclusione. Al momento ne vogliamo discutere approfonditamente tra noi, per poi poterci organizzare. Da quel che emerge da una prima lettura, al massimo possiamo fare i soggetti ospitanti dei tirocini, venendo meno la nostra funzione di coordinamento e progettazione". Da avviso pubblico, infatti, le organizzazioni del terzo settore dovranno individuare imprese che accolgano i tirocinanti. Anche cooperative sociali, se disponibili.

"Iniziative sporadiche e scarsamente finanziate"

Per chi storicamente si occupa di inserimento e reinserimento lavorativo, non accedere a questi finanziamenti è un po' una beffa: "Questo tipo di attività - riprende D'Alessandro di Parsec Consortium - sono sporadiche, non continuative. E con pochi fondi. Era tanto che non veniva pubblicato un bando come questo, al netto della nostra esclusione. Far partire questi progetti e poi magari interromperli dopo un anno non è però il massimo, visti i soggetti che aderiscono". Parsec Consortium ad oggi ha una decina di soci lavoratori, quasi la metà persone svantaggiate e un'altra ventina di tirocini attivi "in particolare disabili psichici, autistici ed ex detenuti". Al Casaletto, invece, dove opera "Il Trattore", ci sono una decina di persone occupate nell'ampio orto gestito dalla cooperativa: "Nel 1980, quando siamo nati - spiega Marangon - il focus era la disabilità psichica. Ma negli anni abbiamo lavorato con Rom, ex detenuti, rifugiati politici e in generale persone con fragilità sociali varie".

Maselli: "Le cooperative potranno ospitare i tirocini"

Interpellato da RomaToday, l'assessore al sociale della Regione Massimiliano Maselli rimane sorpreso dalle rimostranze delle cooperative: "Questo avviso pubblico prevede che le cooperative possano fare da incubatori dei progetti di tirocinio - spiega - chiamate in causa dagli enti del terzo settore. Ricordo che si tratta di tirocini di sei mesi, pagati 500 euro al mese con fondi regionali". Al termine del periodo, le lavoratrici e i lavoratori potranno poi eventualmente essere inseriti nell'organico e proseguire il percorso di inserimento.

La riserva del 5% negli appalti

L'avviso del 26 marzo viene vista dalle cooperative sociali come l'ennesima beffa. Anche perché, spiegano sia D'Alessandro sia Marangon "ci sarebbe anche una delibera del 2010 che stabilisce il 5% di riserva nell'affidamento di appalti di servizi e forniture, a favore di organismi della cooperazione sociale di inserimento lavorativo". Una decisione della giunta di Gianni Alemanno, basata a sua volta sulla legge costitutiva delle cooperative di tipo B, risalente al 1991: "Purtroppo non viene praticamente mai applicata, nonostante ci sia anche un albo ciclicamente aggiornato. E anche il nuovo Codice Appalti (decreto legislativo 36 del 2023, ndr), stabilisce che si riservi una quota".

La delibera di giunta del 2013

L'avviso pubblico di Roma Capitale, lo ricordiamo, è l'ultimo atto di un percorso iniziato a dicembre 2023. Con una determinazione dirigenziale regionale, infatti, la Pisana aveva stanziato 1,8 milioni di euro a favore dei distretti sociosanitari del territorio, per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale. Ognuno dei 37 distretti o consorzi sociosanitari, composti da gruppi di comuni, devono poi impiegare le risorse già trasferite. Come si leggeva nella nota della Regione Lazio che accompagnava la firma della determinazione "destinatari dei tirocini sono i soggetti svantaggiati già presi in carico dai distretti o consorzi, che vorranno svolgere un periodo formativo presso le aziende e le imprese che le Aps e le Odv dovranno individuare sul territorio e che saranno disponibili ad avviare il tirocinio". Non venivano citate le cooperative sociali di tipo B, incluse però nell'elenco di soggetti proponenti all'interno della delibera regionale del 2013.