"Ti Porto a Donare” Open Day di donazioni a Roma con La Rete di Tutti onlus

La Rete di Tutti onlus, una Associazione Donatori Sangue attiva nell'area urbana di Roma, organizza per il 13 agosto 2020, la giornata di Open Day “Ti porto a donare”. L’iniziativa, nata dalla consapevolezza che nel mese di agosto si registrano croniche carenze di donazioni di sangue, è organizzata con la collaborazione dei Centri Trasfusionali del Sant’Eugenio e del Sandro Pertini e gode del patrocinio del Centro Regionale Sangue e della ASL Roma2. Durante la giornata di Open Day sarà possibile donare il sangue nei due Centri Trasfusionali sia di mattina (8:00 – 11:30), che - straordinariamente - di pomeriggio (15:00 – 18:00). Per i donatori che si prenoteranno sarà messo a disposizione un Transfer gratuito per raggiungere gli ospedali, grazie alla collaborazione della Cooperativa Pronto Taxi 6645. Entro l’11 agosto e fino ad esaurimento posti, è possibile prenotare la propria donazione, inviando un sms al numero 388.1168057. L’iniziativa è organizzata nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.