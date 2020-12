The Voice Senior: Giovanna Marinuzzi canta la canzone che le ha dedicato De Gregori ma i giudici non si girano

Una chitarra, un fiore rosso tra i capelli e un abito elegante. Giovanna Marinuzzi, artista romana, è apparsa così durante l’ultima puntata andata in onda del talent show ‘The Voice senior’. A rendere particolare la sua esibizione, è stato però il commento che Marinuzzi ha associato alla canzone in gara ‘Niente da capire’. “Ho scelto questo brano perché al tempo De Gregori me lo aveva dedicato. Ho pensato di farlo in stile bossa nova pensavo fosse la cosa migliore”.

Quando Marinuzzi ha cantato e suonato la canzone di De Gregori durante la trasmissione condotta da Antonella Clerici, nessuno dei giurati si è girato continuando ad ascoltare la performance con le spalle verso il palco. L’unico a rendere merito all’artista è stato Gigi D’Alessio che però ha già la squadra al completo e nonostante l’esibizione di Marinuzzi l’abbia molto colpito non ha potuto prenderla in squadra.

L’artista solo a fine esibizione ha raccontato di come il cantautore romano le avesse dedicato il pezzo a suo tempo. A quel punto, quando l’audizione/esibizione è finita, tutti i giudici si sono girati e immediato è stato il pentimento di Loredana Bertè che ha detto “Potevamo divertirci, mi sono pentita di non essermi girata”.