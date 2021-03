Tg Roma e Lazio, le notizie del 9 marzo 2021

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

COVID, PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SI VACCINA ALLO SPALLANZANI

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si e' vaccinato questa mattina contro il Covid. Il capo dello Stato, che ha 79 anni e rientra dunque nelle tempistiche previste dalla Regione Lazio, ha ricevuto la dose all'istituto Spallanzani. Dalla mezzanotte di oggi sul portale regionale potranno prenotarsi i cittadini del Lazio con 76 e 77 anni di eta', venerdi' sara' la volta delle classi 1946-1947 e lunedi', sempre dalla mezzanotte, tocchera' ai 72enni e 73enni. Complessivamente saranno interessate oltre 300mila persone.

PALAZZO PROVINCIA, CORTE CONTI ARCHIVIA ZINGARETTI E RAGGI

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nella sua veste di sindaco della Citta' Metropolitana, sono stati archiviati nell'inchiesta aperta dalla procura della Corte dei Conti del Lazio relativa all'acquisto del grattacielo dell'Europarco che oggi ospita gli uffici della Citta' metropolitana. La torre, cosi' come tutto il complesso immobiliare, e' stato realizzato dalla Parsitalia di Luca Parnasi e pagato 210 milioni dall'allora Provincia. Nell'inchietsa erano coinvolte 105 persone.

ROMA, DROGA DA ALBANIA SMISTATA SU TRENI E BUS: 55 ARRESTI

I Carabinieri del Comando provinciale di Roma, insieme ai militari dell'Arma di diverse province italiane, hanno arrestato 55 persone ritenute responsabili di appartenere a tre associazioni finalizzate alla produzione, detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. Le manette sono scattate per 27 cittadini albanesi, 23 nigeriani, 4 italiani e un gambiano. In particolare, una delle tre organizzazioni smascherate, in alleanza con quelle nigeriane, importava grandi quantita' di marijuana dall'Albania per poi smistarla in Italia e in Europa attraverso treni e autobus.

ROMA, OLTRE 50 INTERVENTI POLIZIA LOCALE PER IL MALTEMPO

Sono stati oltre 50 gli interventi della Polizia Locale di Roma per l'ondata di maltempo che si e' abbattuta sulla Capitale. A causa di allagamenti sono state necessarie chiusure e deviazioni temporanee del traffico su via Laurentina, via Aurelia, via Cristoforo Colombo all'altezza di via di Mezzocamino, Circonvallazione Tiburtina e via della Maglianella. In alcuni casi gli agenti sono dovuti intervenire per la messa in sicurezza delle aree, dopo la caduta di alberi o rami in via Pio Spezi, Corso Trieste e via della Giustiniana.