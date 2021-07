Tg Roma e Lazio, le notizie del 7 luglio 2021

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questi i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

VACCINO, AL VIA LE PRENOTAZIONI PER LA FASCIA DI ETÀ 12-16 ANNI

I ragazzi del Lazio dai 12 ai 16 anni potranno ricevere il vaccino anticovid. Da oggi, ha fatto sapere l'Unità di crisi, sono aperte le prenotazioni sul portale regionale "Prenota Vaccino". Tutte le modalità sono tutte riportate sul sito SaluteLazio.it. I giovani riceveranno il siero Pfizer e le somministrazioni saranno effettuate nella terza settimana di luglio. L'estensione della campagna vaccinale a questa fascia d'età permetterà anche la ripartenza in sicurezza delle scuole a settembre.

ROMA, AGENZIA SERVIZI PUBBLICI: GIUDIZIO NEGATIVO DAL 2017

"La caduta di tutti i servizi forniti da Roma Capitale nella percezione dei cittadini è continua dal 2017 e l'ultimo quinquennio dimostrano che nulla o poco è cambiato". E' il giudizio netto di Carlo Sgandurra, presidente dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, in occasione del rapporto di fine consiliatura dell'Assemblea Capitolina. Dal report, aggiornato a ottobre 2020, emergono bocciature generalizzate per strisce blu, bus, tram e pulizia delle strade. "Il servizio continua a essere inferiore al programmato", ha aggiunto Sgandurra.

CALCIO, RAGGI LANCIA IPOTESI FINALE EUROPEI TRASMESSA A OLIMPICO

Lo stadio Olimpico aperto a 16mila spettatori domenica sera per assistere alla finale degli Europei di Calcio tra l'Italia e la vincitrice dell'altra semifinale, Inghilterra-Danimarca. La sindaca Virginia Raggi ha lanciato l'idea e ci sta lavorando insieme al prefetto. Al momento l'impianto è ancora nelle mani della Uefa che sta smantellando tutti gli allestimenti e per questo motivo Sport e Salute, società proprietaria dell'Olimpico non ha potuto dare il via libera. Giovedì dovrebbe arrivare la decisione.

CULTURA, G20 FA TAPPA AL COLOSSEO: IL 29 LUGLIO CI SARÀ DRAGHI

Il G20 sbarca al Colosseo, accadrà a fine mese. Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, in occasione della presentazione del 17esimo Rapporto Federculture, ha annunciato che "per la prima volta abbiamo inserito la cultura tra i G20 tematici, questo avverrà il 29 e 30 luglio a Roma. Inizieremo il 29 pomeriggio con il presidente Draghi al Colosseo- ha aggiunto Franceschini- e la sera saremo al Quirinale per un concerto con il maestro Muti". Per il titolare del dicastero di via del Collegio romano "è la dimostrazione al mondo di quanto l'Italia creda nella cultura".