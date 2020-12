Tg Roma e Lazio, le notizie del 7 dicembre 2020

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

RISSA AL PINCIO, AL VAGLIO TESTIMONIANZE E TRACCE SOCIAL

Sono stati identificati dai carabinieri alcuni dei giovani partecipanti alla rissa di sabato sera al Pincio e a Piazza del Popolo a Roma. I Carabinieri stanno ascoltando i testimoni per ricostruire l'accaduto. Tra le varie ipotesi non si esclude che tutto sia nato da un incontro fissato via social tra due ragazze, poi degenerato per futili motivi tra gli appartenenti a diverse comitive. In queste ore al vaglio di chi indaga ci sono anche i video circolati sul web. Intanto il segretario della Fimmg Roma, Pier Luigi Bartoletti, ha sottolineato che "se tra tutti quei ragazzini c'erano positivi al Covid, tra un po' avremo altri casi di contagio in famiglia".

COVID, D'AMATO: ATTIVEREMO ALTRI 500 POSTI LETTO NEGLI OSPEDALI

"Dalla seconda meta' di gennaio verranno creati altri 500 posti letto negli ospedali del Lazio. Aumenteremo del 10% gli attuali 5.310 posti letto". Lo ha fatto sapere oggi l'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato, spiegando che "per noi e' doveroso prendere in considerazione lo scenario di una terza ondata. Ma tutto dipendera' da quello che succedera' in queste festivita' natalizie. Se Natale sara' uguale alla scorsa estate, questi posti letto serviranno". Gli ospedali interessati saranno lo Spallanzani, il policlinico Umberto I, il San Giovanni, il Pertini e il San Camillo De Lellis di Rieti.

INSEDIATO NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE DEI MEDICI DI ROMA

Si e' insediato oggi il nuovo Consiglio Direttivo dell'Ordine provinciale di Roma dei Medici chirurghi e odontoiatri. Il primo atto e' stata la nomina delle cariche: Antonio Magi e' stato eletto all'unanimita' presidente, Stefano De Lillo vicepresidente, Cristina Patrizi segretario e Guido Coen Tirelli tesoriere. Le elezioni hanno visto anche il rinnovo delle cariche elettive della Commissione Albo Odontoiatri: Brunello Pollifrone e' stato riconfermato presidente, Sabrina Santaniello vicepresidente e Giovanni Migliano segretario.

MALTEMPO, IL TEVERE COPRE LE BANCHINE E DOMANI TORNA LA PIOGGIA

L'ondata di maltempo che ha colpito tutta la Penisola sta interessando in queste ore anche Roma. La Protezione Civile ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine del Tevere, gia' invase dall'acqua, in attesa della piena prevista per le prossime ore. Al momento nella zona di Ripetta, la stazione idrometrica ha registrato un livello delle acque di 7 metri. Nel week-end sono stati quasi 250 gli interventi dei Vigili del fuoco per voragini, allagamenti e alberi crollati. E per domani e' prevista un'altra giornata di forti piogge fin dal mattino.