Tg Roma e Lazio, le notizie del 6 ottobre 2021

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

COMUNALI, CALENDA: VOTO MIO IRRILEVANTE, NON FARO' ACCORDI

"E' partita una discussione surreale su che cosa voto al ballottaggio. E' irrilevante. Non farò accordi". Lo ha chiarito oggi Carlo Calenda rivolgendosi ai due sfidanti di centrosinistra e centrodestra, Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti. "E' chiaro che sono più vicino a Gualtieri che a Michetti, che è impreparato e prestato alla politica- ha spiegato Calenda- Ma i voti degli elettori non sono i miei. Gualtieri deve chiarire dei punti e prendere l'impegno che il Movimento 5 Stelle non entrerà in giunta". Michetti ha invece sottolineato la vicinanza dei due programmi elettorali.

COVID, CAMPER VACCINALE A TESTACCIO E LA ROMA REGALA BIGLIETTI

La Regione Lazio e la Roma di nuovo insieme nella lotta al Covid. Ha aperto da questa mattina a Testaccio, in piazza Santa Maria Liberatrice, il punto di somministrazione vaccinale mobile della Asl Roma 1. Il camper è a disposizione di tutti i cittadini che vorranno vaccinarsi contro il Covid. Chi lo farà riceverà un promo code che darà diritto a uno sconto utilizzabile per l'acquisto di un biglietto delle partite casalinghe della Roma. "Bisogna promuovere iniziative come questa- ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti- perché andare vicino alle persone, familiarizzare con l'utilizzo del vaccino, è proprio il modo di superare le incertezze".

ROMA, LUNEDÌ TRASPORTI A RISCHIO PER SCIOPERO SINDACATI

Lunedì 11 ottobre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Cobas, Cub trasporti, Usb Lavoro Privato, Orsa, Sgb. A Roma la protesta interesserà bus - incluse le linee periferiche della società Roma Tpl - tram, metropolitane e ferrovie in concessione gestite dall'Atac. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.

DA PAPA FRANCESCO A JESSICA CHASTAIN: FESTA CINEMA ROMA SARÀ POP

"Sarà una festa internazionale dall'anima pop per riaccendere nel pubblico la voglia di andare al cinema". Così Antonio Monda, direttore artistico della Festa del Cinema di Roma, ha presentato la 16esima edizione della kermesse, che si aprirà il 14 ottobre. Ad aprire la manifestazione sarà il film 'The Eyes of Tammy Faye' con Jessica Chastain e Andrew Garfield. Tra i protagonisti ci saranno Tim Burton e Quentin Tarantino, che riceveranno anche il premio alla Carriera, Claudio Baglioni, Luca Guadagnino, Marco Bellocchio, Alfonso Cuaron, Ligabue e Fabrizio Moro e Zerocalcare. La nuova edizione sarà anche femminile: sono ventidue le registe donne che animeranno la festa.