Tg Roma e Lazio, le notizie del 6 novembre 2020

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

COVID, NUOVA ORDINANZA RADDOPPIA POSTI LETTO: SALGONO A 5.310

Raddoppiano i posti letto nel Lazio per contrastare l'emergenza Covid. E' quanto prevede un'ordinanza firmata dal presidente della Regione, Nicola Zingaretti, che oggi ha presentato un pacchetto di misure che, tra le altre cose, aumenta i posti letto dagli attuali 2.913 a 5.310, di cui 901 in terapia intensiva. "E' uno sforzo straordinario ed entro una settimana gli ospedali dovranno adeguarsi" ha spiegato l'assessore alla Sanita', Alessio D'Amato. Inoltre saranno reclutati 1.000 medici specializzandi e la rete del sistema di cura del Lazio si dota di 8 Rsa Covid, di cui due nuove pubbliche a Genzano e Albano. A disposizione ci sono anche 13 alberghi, con assistenza medica, che garantiscono 724 posti operativi. "Ad oggi circa 250 sono liberi- ha sottolineato Zingaretti- e sono quella fascia di sicurezza che se fosse superata ci portera' a intervenire sull'apertura di nuovi hotel".

A ROMA FARMACIE SENZA VACCINI, FEDERFARMA: RITARDI MA DOSI CI SONO

Sono sempre di piu' le farmacie della Capitale in cui non si riesce a trovare il vaccino antinfluenzale. "Le prenotazioni sono cosi' tante che quando arriva la tranche settimanale di 20mila dosi, nel giro di una mattinata si esaurisce" ha spiegato il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti. Il servizio delle farmacie riguarda la fascia di popolazione tra i 18 e i 59 anni, che comprende persone senza patologie croniche o immunodepressi, ma che vogliono vaccinarsi per sentirsi piu' protetti. "C'e' stato anche un ritardo nelle consegne dell'azienda produttrice- ha sottolineato Cicconetti-. Ma a detta della Regione Lazio dovrebbe esserci un riassortimento abbastanza cospicuo a meta' mese".

ROMA, DOMANI GILET ARANCIONI ANCORA IN PIAZZA CONTRO LOCKDOWN

Torneranno domattina in piazza Bocca della Verita' i 'Gilet arancioni', per protestare contro il nuovo Dpcm del Governo, il lockdown e la 'dittatura sanitaria'. Alla manifestazione ha aderito anche Forza Nuova. La zona sara' presidiata dalle forze dell'ordine. Intanto oggi, in merito agli scontri tra estrema destra e polizia avvenuti a Roma e in altre citta' d'Italia, la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese ha spiegato che "le violenze in questo momento rendono molto piu' difficile il lavoro delle forze di Polizia, gia' impegnate nella lotta al contagio". Per questo ha ribadito l'appello a chi manifesta legittimamente di isolare gli infiltrati violenti.

TRASPORTI, A ROMA DA LUNEDÌ PULLMAN PRIVATI SU LINEE ATAC

Da lunedi' 9 novembre a Roma il trasporto pubblico locale sara' potenziato con l'utilizzo dei bus turistici per i collegamenti meno frequentati e il rafforzamento delle linee Atac piu' utilizzate. Una decisione che viene incontro all'esigenza di ridurre dall'80 al 50 per cento la capienza dei mezzi. "L'obiettivo e' limitare al minimo i disagi ai passeggeri e garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente per chi deve recarsi al lavoro o muoversi per motivi di necessita'" ha spiegato la sindaca di Roma, Virginia Raggi.