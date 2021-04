Tg Roma e Lazio, le notizie del 6 aprile 2021

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

CONTROLLI NAS SU MEZZI PUBBLICI LAZIO, TROVATO COVID 30 VOLTE

Maniglie di apertura, pulsanti di chiamata della fermata, barre di sostegno e poggiatesta. Il Covid corre sui mezzi pubblici del Lazio. Il controlli dei Carabinieri del Nas e dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente hanno certificato la presenza del coronavirus su autobus e treni a Roma, Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone. Sono state 30 le positivita' accertate dai tamponi, immediate le sanificazioni straordinarie sui mezzi coinvolti.

VACCINO, OLTRE 18.600 DOSI SOMMINISTRATE A PASQUETTA NEL LAZIO

La campagna di vaccinazione contro il Covid nel Lazio non si e' fermata durante le feste pasquali. Oltre 18.600 dosi sono state somministrate nella giornata di Pasquetta, pari al 20% del totale nazionale. Prosegue a ritmo serrato anche il lavoro del Centro vaccinale della Polizia di Stato a Roma, che dal 15 febbraio ha effettuato 10mila somministrazioni. Intanto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto all'ospedale Spallanzani la seconda dose del vaccino.

DOMANI SARÀ RIATTIVATA LA ZTL A ROMA, PROTESTE DEI COMMERCIANTI

Da domani verranno riattivati a Roma i varchi della zona a traffico limitato, sia di giorno che di notte nel Centro storico, nel Tridente e nei quartieri di Trastevere, Testaccio e San Lorenzo. Il Campidoglio ha motivato la decisione con la scadenza del dpcm dello scorso 15 marzo ma la misura e' contestata dai commercianti che domani protesteranno a Montecitorio per chiedere piu' sostegni per le imprese, credito, interventi sulla fiscalita' e la programmazione della riapertura delle attivita' in sicurezza.

ROMA, DA SABATO "SPACCIO ARTE" NELLE PIAZZE DELL'ILLEGALITÀ

Il teatro, la musica e le tradizioni romane per contrastare la criminalita' e la droga nelle periferie della Capitale. Sabato partira' "Spaccio Arte", il progetto artistico promosso dal Campidoglio articolato in 16 appuntamenti che termineranno il 27 giugno. Da San Basilio a Corviale, Primavalle, Spinaceto, Ostia, Romanina, La Rustica e Tor Bella Monaca, attraverso un open bus saranno messi in scena stornelli, performance di cabaret e lettura di poesie. "Con Spaccio Arte- ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi- siamo vicini ai cittadini onesti che vogliono riappropriarsi dei loro quartieri e tornare a viverli in sicurezza".