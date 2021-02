Tg Roma e Lazio, le notizie del 4 febbraio 2021

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

COLLEFERRO, DA REGIONE E AS ROMA MURALE PER RICORDARE WILLY

Regione Lazio, l'Ater della Provincia di Roma e la Fondazione Roma Cares hanno inaugurato stamani, a Colleferro, il nuovo murale dell'artista Lucamaleonte dedicato a Willy Monteiro Duarte. L'opera e' stata realizzata sulla facciata di una palazzina di un lotto Ater in cui il ragazzo risiedeva insieme alla sua famiglia. L'imponente ritratto e' nato dalla volonta' della Regione Lazio e dalla Roma di ricordare il giovane cuoco italiano di origine capoverdiana, tifoso giallorosso, barbaramente ucciso lo scorso 6 settembre mentre tentava di difendere un amico vittima di un pestaggio.

RAGGI: TRA POCHI GIORNI TERMINERANNO LAVORI IN VIA IV NOVEMBRE

Ancora pochi giorni e il cantiere di via IV Novembre, con la rimozione dei sampietrini nelle corsie centrali, sara' completato. Lo ha annunciato oggi la sindaca di Roma, Virginia Raggi, spiegando che "la strada e' ora piu' sicura soprattutto per i motociclisti che ogni giorno la percorrono per entrare nel centro storico". Inoltre sono stati realizzati dei nuovi attraversamenti pedonali e uno spartitraffico in sampietrini in via Cesare Battisti.

INCENDIO IN APPARTAMENTO AL TUSCOLANO, NESSUN FERITO

Un incendio e' divampato questa mattina in un appartamento di via degli Opimiani, in zona Numidio Quadrato, al Tuscolano. Il rogo ha interessato il terrazzo esterno, coinvolgendo un gazebo in legno, con una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che spente le fiamme hanno appurato come la struttura in legno sia andata distrutta, ma senza provocare danni strutturali all'appartamento. A parte la paura per i residenti scesi in strada, nessuno e' rimasto ferito ne' intossicato.

CULTURA, IN III MUNICIPIO APRE LA BIBLIOTECA TROIANO

Una piccola ma preziosa biblioteca, arricchita da una sezione sui film, nel cuore della sede del III Municipio, a piazza Sempione. E' quanto e' stato inaugurato questa mattina dal presidente Giovanni Caudo. Il nuovo spazio dedicato alla lettura e alla cinematografia e' stato intitolato alla memoria di Francesco Troiano, critico cinematografo scomparso prematuramente lo scorso anno. "Oggi e' un giorno di grande soddisfazione- ha commentato Caudo- Il nostro obiettivo e' trasformare i locali chiusi del Municipio in spazi aperti al pubblico. Il primo passo e' questa biblioteca".