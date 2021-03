Tg Roma e Lazio, le notizie del 31 marzo 2021

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

COVID, FOCOLAIO NEL CARCERE FEMMINILE DI REBIBBIA: 40 POSITIVE

Un focolaio di Covid e' scoppiato nel carcere femminile di Rebibbia. Quaranta detenute e tre agenti della Polizia Penitenziaria sono risultati positivi al virus. "Il numero evidenziato pare sia in crescita e considerata la grossa entita', potrebbero paradossalmente iniziare a mancare i posti in isolamento sanitario", ha detto Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria. Intanto, a Roma si continua a morire di Covid anche negli esercizi commerciali. Questa mattina si e' spento il direttore di un supermercato a viale Marconi.

ROMA, REGIONE PREPARA ORDINANZA PER EVITARE EMERGENZA RIFIUTI

La Regione Lazio si prepara a mettere in campo un'ordinanza per evitare lo scoppio di un'emergenza igienico-sanitaria a Roma, causata dalle criticita' sulla raccolta dei rifiuti. L'atto su cui si sta lavorando negli uffici di via Cristoforo Colombo dovrebbe prevedere diverse misure. Tra queste la possibilita' per Ama di portare l'immondizia anche in altri impianti di trattamento, evitando cosi' di lasciare in terra ogni giorno centinaia di tonnellate di pattume. La municipalizzata aveva chiesto un intervento urgente dell'ente presieduto da Nicola Zingaretti, in seguito alla chiusura della discarica di Roccasecca nel frusinate.

ASSUNZIONI IN CONSIGLIO LAZIO, PISANA PRONTA A INDAGINE INTERNA

Fare luce sulle oltre 20 assunzioni in Consiglio regionale del Lazio, "pescando" dalle graduatorie di un concorso bandito dal Comune di Allumiere. La Pisana e' pronta a un'indagine interna sulla vicenda di cui hanno beneficiato persone vicine a consiglieri e ad alcuni partiti, in particolare Pd, M5S e Lega. Il presidente dell'Assemblea del Lazio, Mauro Buschini, ha proposto di affidare il dossier alla Commissione regionale di Controllo contabile, guidata dall'esponente di Fratelli d'Italia, Giancarlo Righini. Il partito di Giorgia Meloni ha pero' replicato chiedendo l'istituzione di una commissione di inchiesta.

CINEMA, ALL'ASTA ROLEX NINO MANFREDI: RICAVATO A EVENTI RICORDO

Sara' messo all'asta il Rolex Oyster Perpetual di Nino Manfredi, che il grande attore romano d'adozione acquisto' il 27 dicembre 1958 per festeggiare la nascita del secondogenito Luca. "Da quel giorno lo indosso' sempre, quasi fosse un portafortuna, lo toglieva solo per fare il bagno al mare", ha ricordato Luca Manfredi, che impieghera' il ricavato della vendita in una serie di iniziative in ricordo del padre, nell'anno del centenario della nascita. Il migliore offerente si aggiudichera' il prezioso orologio il prossimo 13 aprile a Milano, all'evento organizzato da Aste Bolaffi.