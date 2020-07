Tg Roma e Lazio, le notizie del 31 luglio 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

DA SICILIA 15 MIGRANTI POSITIVI, REGIONE: COSÌ NON FUNZIONA

La Regione Lazio lancia un grido d'allarme per l'arrivo dei migranti positivi al coronavirus. Nel Lazio sono stati trasferiti 334 migranti dalla Sicilia e di questi 9 si sono resi irreperibili mentre 15 ad oggi sono positivi, ovvero il 4,5%. "Cosi' il meccanismo non puo' funzionare. Si rischia di sovraccaricare il sistema sanitario gia' sotto pressione da mesi", ha detto l'assessore alla Sanita', Alessio D'Amato. Intanto, nelle ultime 24 ore, nel Lazio si sono registati 18 casi e zero decessi. Di questi 4 provengono da altre regioni e 5 sono casi di importazione.

STUDENTI ASSEMBRATI A NUOVA FIERA ROMA PER TEST MEDICINA

Migliaia di ragazzi da tutta Italia (e non solo) si sono ritrovati stamattina dalle 8.30 alla Nuova Fiera di Roma per partecipare al test di ammissione per la Facolta' di Medicina e Chirurgia del Campus Biomedico. Durante la lunga attesa si sono verificati episodi di assembramento, in particolare nel tunnel di accesso alla Fiera, con centinaia di studenti ammassati in attesa di perfezionare l'accredito, alcuni senza la mascherina. "Quello che e' avvenuto stamani alla Fiera di Roma e' gravissimo", la condanna di Nicola Fratoianni, portavoce nazionale di Sinistra Italiana. "Gli organizzatori diano spiegazioni esaurienti su quanto avvenuto", ha aggiunto.

CORTE CONTI: REGIONE LAZIO HA RISANATO BILANCIO

La Corte dei Conti ha approvato, rendendo il giudizio di parifica, il rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2019. I giudici contabili hanno riconosciuto "in modo tangibile il percorso di graduale risanamento del bilancio regionale sin qui compiuto" e la "tempestivita' dei pagamenti" da parte dell'amministrazione, che e' stata invitata anche a "esplorare ogni possibilita' di rinegoziazione del proprio debito". Incassando il buon risultato, il governatore Nicola Zingaretti ha promesso: "Possiamo cominciare a pensare di abbassare i ticket".