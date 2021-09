Tg Roma e Lazio, le notizie del 30 settembre 2021

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

GUALTIERI: CHIEDEREMO A GOVERNO 2 MLD IN PIÙ PER GIUBILEO

"Il Giubileo è una grande opportunità per Roma. Chiederò al Governo di stanziare almeno 2 miliardi in aggiunta ai fondi già previsti dal Pnrr per rafforzare i trasporti e ripulire la città". Lo ha detto oggi il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto Gualtieri, presentando il suo piano per il Giubileo 2025 e il programma sul trasporto pubblico. Gualtieri ha poi smentito l'intenzione di privatizzare Atac spiegando di voler rilanciare l'Atac pubblica, "per tornare a farle fare utili perché oggi non ne fa. Vogliamo investire sui corridoi della mobilità, sulle preferenziali, sui bus elettrici e contrastare l'evasione tariffaria".

VACCINO, NEL LAZIO GIÀ OLTRE 6MILA PRENOTAZIONI PER TERZA DOSE

Sono partite questa notte le prenotazioni della terza dose di richiamo del vaccino anti Covid nel Lazio. Sono oltre 6mila le prenotazioni effettuate dagli over 80 che hanno ricevuto la seconda dose entro il 31 marzo. L'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, ha spiegato che "i cittadini possono scegliere dove effettuare la dose di richiamo tra i centri vaccinali, le farmacie oppure contattando direttamente il proprio medico di famiglia. Nel Lazio la dose di richiamo è già stata somministrata ad oltre 10 mila utenti dializzati e trapiantati.

SALUTE, IL 10 OTTOBRE TORNA A ROMA LA 'RACE FOR THE CURE'

Domenica 10 ottobre, al Circo Massimo, torna in presenza la 'Race for the Cure', la più grande manifestazione al mondo contro i tumori del seno. Quest'anno la kermesse, per le restrizioni legate al Covid, si svolgerà in una nuova versione: non sarà una corsa ma una passeggiata, con partenze differenziate, per evitare il sovraffollamento e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. La pandemia ha creato drammatici ritardi nella diagnosi e nella cura delle malattie oncologiche: oltre 2 milioni e mezzo di esami diagnostici in meno, una riduzione degli screening mammografici di oltre il 50% e il rinvio di oltre 400.000 interventi.

SALGADO AL MAXXI CON LA SUA AMAZZONIA, A ROMA TAPPA ITALIANA

Da domani al 13 febbraio 2022 Sebastião Salgado è protagonista al Maxxi con la mostra 'Amazônia': attraverso oltre 200 immagini il percorso permette al visitatore di confrontarsi con il fragile e affascinante ecosistema amazzonico, rivelando come nelle aree protette dove vivono le comunità indiane la foresta non ha subito quasi alcun danno. "Queste immagini- ha detto Salgado durante la presentazione- vogliono essere la testimonianza di ciò che resta di questo patrimonio immenso, che rischia di scomparire. Spetta a ogni singolo essere umano del pianeta prendere parte alla sua tutela".