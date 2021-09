Tg Roma e Lazio, le notizie del 27 settembre 2021

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

COMUNALI, ULTIMI GIORNI DI CAMPAGNA: 22 CANDIDATI IN LIZZA

Sono 22 i candidati sindaco di Roma che si sfideranno alle elezioni comunali in programma domenica 3 e lunedì 4 ottobre. A sostegno della loro corsa ci sono ben 39 liste, un verso record, con oltre 1.800 persone in lizza per l'Assemblea Capitolina. Ma la vera sfida è quella a quattro tra la sindaca uscente, Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle, Roberto Gualtieri per il centrosinistra, Enrico Michetti per il centrodestra e Carlo Calenda come civico. I candidati chiuderanno venerdì la campagna elettorale: Calenda a Piazza del Popolo, Gualtieri a San Basilio, la Raggi a Ostia mentre Michetti non ha ancora annunciato il luogo.

COMUNALI, ECCO PROGETTI DELLA 'CITTÀ IN 15 MINUTI' DI GUALTIERI

La "città dei 15 minuti", cavallo di battaglia della campagna elettorale del candidato sindaco per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, lascia la dimensione dell'indefinito e diventa una lista lunghissima e concreta di progetti da realizzare nei prossimi 5 anni: dal prolungamento delle metropolitane A e B a Torrevecchia e Casal Monastero, ai nuovi asili nido nei vari Municipi fino al miglioramento dei mercati rionali. In lista anche 150 giardini completamente rinnovati, 15 centri giovani negli spazi comunali, 100 nuove aree pubbliche per l'atletica e lo sport di base, musei diffusi nei quartieri periferici come ad esempio la Città di Gabi.

VACCINO, D'AMATO: OLTRE MILLE SOMMINISTRAZIONI INSIEME A CONI

"La collaborazione con il Coni Lazio e la Federazione italiana medici sportivi ci ha permesso di somministrare oltre mille dosi di vaccino". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato che questa mattina ha partecipato insieme al Presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola, al workshop 'Vaccinati e scendiamo in campo'. Dopo gli appuntamenti degli Open d'Italia di Golf, di Piazza Vittorio - Notti di Cinema, a Trevignano, Lavinio e il Parco del Forte Ardeatino, Il programma dei prossimi appuntamenti prevede un corner allestito presso il Municipio VIII a Garbatella fino a fine settembre e il 17 ottobre a Morlupo.

EPATITE C, NEL LAZIO STANZIATI OLTRE 7 MLN EURO PER 2021-2022

La Regione Lazio avrà a disposizione oltre 7 milioni di euro per avviare lo screening gratuito dell'epatite C. Ma in quale modo dovrebbero essere ripartiti questi fondi per rispondere al meglio ai bisogni dei pazienti? Secondo Roberto Monarca, medico di malattie infettive all'ospedale Belcolle di Viterbo, che ha partecipato al corso di formazione nell'ambito del progetto Hand, "è molto importante avere questi fondi perché bisogna intercettare tutti i pazienti difficili da trattare, far emergere il sommerso di quanti sono affetti da epatite C, diagnosticarli come viremici e trattarli con i farmaci che oggi hanno una tollerabilità e un'eccellente risposta come tasso di eradicazione".

