Tg Roma e Lazio, le notizie del 25 novembre 2020

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

DOPPIO SGOMBERO A ROMA: EX CINEMA PALAZZO E SEDE FORZA NUOVA

Doppio sgombero questa mattina a Roma da parte delle forze dell'ordine, che sono intervenute per liberare l'ex Cinema Palazzo di San Lorenzo, di proprieta' di un privato, occupato dai movimenti nel 2011, e la sede di Forza Nuova in via Taranto, a San Giovanni, occupata nel 2016 da partito di estrema destra all'interno di locali Ater che fanno parte del patrimonio pubblico della citta'. "A Roma le occupazioni abusive non sono tollerate" ha commentato la sindaca Virginia Raggi. Una dichiarazione criticata da piu' parti politiche, ricordando di quando lei stessa nel 2016 partecipo' a un'assemblea della sua campagna elettore al Cinema Palazzo.

VIOLENZA DONNE, DA REGIONE LAZIO 2,3 MLN PER PROGETTI CONTRASTO

Formazione di operatrici antiviolenza, creazione di un sistema di monitoraggio dei dati, patrocinio gratuito in sede penale e civile per quelle le donne economicamente in difficolta'. Sono alcuni dei progetti messi in campo dalla Regione Lazio per il contrasto alla violenza sulle donne realizzati grazie allo stanziamento di 2,3 milioni di euro di fondi. "Oggi e' la Giornata contro la violenza sulle donne ma guai a vivere queste occasioni come cerimonie in cui si chiude in un giorno il nostro impegno- ha detto il governatore, Nicola Zingaretti- Il sostegno deve essere quotidiano per tutto l'anno, per questo abbiamo messo in campo una serie di provvedimenti".

IN SETTIMANA 200MILA VACCINI PER COPERTURA 100% OVER 65 ANNI

In settimana saranno consegnate ai medici oltre 200mila dosi di vaccino antinfluenzale che e' la quantita' necessaria alla copertura della fascia di popolazione ultra-sessantacinquenne. Lo ha fatto sapere oggi la Regione Lazio, spiegando che ad oggi "sono stati vaccinati oltre 1 milione e 200mila cittadini mentre sono oltre 112mila i vaccini distribuiti nelle farmacie". Intanto la Cisl ha lanciato l'allarme sui contagi negli ospedali. "Sono oltre 2.400 gli operatori sanitari delle Asl e degli ospedali pubblici del Lazio in questo momento positivi al Covid. Bisogna raffforzare i controlli" ha detto il segretario generale, Roberto Chierchia.

COMUNE ROMA SOSPENDE SERVIZIO A OPERATORI MONOPATTINI PER 15 GIORNI

il dipartimento Mobilita' e Trasporti del Comune di Roma ha sospeso per 15 giorni il servizio di alcuni operatori di monopattini in sharing, per il mancato rispetto delle regole contrattualizzate sui livelli di efficienza della flotta. "Il rispetto delle regole vale per tutti- ha spiegato l'assessore alla Citta' in Movimento, Pietro Calabrese- Come Capitale abbiamo la flotta piu' grande in Italia, ci aspettiamo quindi il massimo impegno. Il percorso a fianco degli operatori non e' messo in discussione, l'obiettivo rimane l'offerta alla citta' di un servizio efficace".