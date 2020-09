Tg Roma e Lazio, le notizie del 23 settembre 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

CORRUZIONE ED ESTORSIONE NEL COMMERCIO AMBULANTE: 18 ARRESTI

Diciotto misure cautelari - otto in carcere e dieci ai domiciliari - sono state eseguite questa mattina dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e dal personale della Polizia Locale di Roma Capitale nell'ambito dell'indagine sul cosiddetto racket delle autorizzazioni per il commercio su strada con il coinvolgimento di pubblici ufficiali, imprenditori e sindacalisti. Tra gli arrestati anche due fratelli Tredicine, Dino e Mario, membri della famiglia nota per la sua attivita' nel settore del commercio ambulante. Tra i reati contestati quelli di associazione per delinquere, corruzione ed estorsione. Contestualmente e' stato eseguito un sequestro preventivo di 1 milione di euro, pari ai profitti illeciti conseguiti da alcuni indagati.

CORONAVIRUS, D'AMATO: MASCHERINE ALL'APERTO SE AUMENTANO CASI

Mascherine obbligatorie all'aperto se la curva dei casi continuera' a salire. E' l'ipotesi a cui sta lavorando la Regione Lazio dopo i numeri record di positivi, in particolare ansintomatici. "Se la curva dei casi salira' ancora- ha detto l'assessore, Alessio D'Amato- c'e' l'ipotesi di mascherine obbligatorie all'aperto. E' una misura gia' in atto in altre capitali europee, penso per esempio a Parigi". Il presidente dell'Ordine dei medici di Roma e provincia, Antonio Magi, si e' pero' detto contrario: "Se il distanziamento e' sufficiente- ha sottolineato- stare tutti con le mascherine non e' necessario".

ROMA, RAGGI PRESENTA PIANO TRIENNALE VERDE DA 48 MLN

Un piano triennale di interventi da 48 milioni di euro per i Municipi di Roma, per sfalcio dell'erba, bonifica vegetazionale e potatura dei cespugli. Lo ha presentato oggi la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in una conferenza stampa organizzata alla Casa del Giardinaggio insieme all'assessore alle Politiche del verde, Laura Fiorini. I lavori partitanno la prossima settimana con interventi che andranno dal parco di Monte Ciocci a via degli Alberini, dal parco Olevano Romano al parco Sinisgalli, fino all'area verde di via Saffi e al parco Melvin Jones. "Questo accordo quadro per il verde orizzontale della Capitale per noi e' la risposta vera a Mafia Capitale" ha sottolineato Raggi.

DA CICERONE A MORRICONE, ARPINO SI CANDIDA A CAPITALE CULTURA

Cicerone e Morricone sono nativi di Arpino. Il piccolo comune della Ciociaria si candida a capitale italiana della cultura 2022. A sostenere la proposta, presentata oggi alla Camera, un fronte bipartisan che vede in prima linea Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia e Stefano Fassina di Leu. Rampelli ha sottolineato come la proposta del comune laziale nasce "dalle bellezze architettoniche racchiuse in un centro storico davvero suggestivo e dal patrimonio che si e' tramandato di generazione in generazione, a partire dall'antica Roma".