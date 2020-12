Tg Roma e Lazio, le notizie del 23 dicembre 2020

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...

COVID, PREFETTURA ROMA AVVIA PIANO SCORTE E PRESIDI PER VACCINI

È stato avviato oggi il piano per le attivita' di presidio e scorta, nel Lazio, dei primi vaccini anti-Covid in vista del 27 dicembre. Circa 10mila le dosi che arriveranno a Roma tra il 25 e il 26 dicembre. Una volta suddivisi per tutte le regioni italiane, partiranno le consegne. Intanto sara' l'infermiera Claudia Alivernini, 29 anni, la prima donna a vaccinarsi domenica 27 dicembre all'Istituto Spallanzani. Alivernini si e' laureata in Scienze infermieristiche alla Sapienza e lavora come infermiera allo Spallanzani in un reparto di malattie infettive. Ha dato anche la disponibilita' per lavorare nelle unita' mobili Uscar.

NUOVO OSPEDALE LATINA IN 5 ANNI, PRONTO PER ERUZIONE VESUVIO

Sara' un ospedale gioiello, in grado di affrontare le piu' svariate emergenze: dalle nuove pandemie ai danni per una eventuale eruzione del Vesuvio. E' il nuovo ospedale di Latina, il cui primo simbolico atto e' avvenuto oggi con la consegna virtuale del progetto alla presenza del vice presidente della Regione, Daniele Leodori, dei vertici dell'Asl di Latina e dell'Ance. L'ospedale sara' realizzato in 5 anni e ospitera' 696 posti letto. "La struttura sara' modurale e la sua dimensione ci consentira' di accogliere tutte le nostre unita' operative universitarie sparse sul territorio" ha sottolineato il direttore generale dell'Asl di Latina, Giorgio Casati.

ROMA, OPERAZIONE 'BABYLONIA': CONFISCA RECORD PER CIRCA 300 MLN

Un impero economico composto da 71 attivita' tra bar, sale bingo e ditte edili. Ma anche oltre 30 immobili sparsi tra Roma e l'hinterland, macchine di lusso e decine di gioielli e orologi preziosi. Era il tesoro di Gaetano Vitagliano, vicino al clan camorristico degli scissionisti di Secondigliano, Andrea Scanzani e Giuseppe Cellamare, quest'ultimo deceduto nel 2017. Tutti quanti erano stati arrestati al termine della maxi-operazione 'Babylonia' della Dda della procura di Roma, accusati di far parte di due associazioni criminali dedite all'estorsione, usura e riciclaggio. Oggi il tribunale per le Misure di sorveglianza ha confiscato tutti i beni per un ammontare di oltre 300 milioni di euro.

ROMA, BABBO NATALE POLIZIA CONSEGNA DONI A BIMBI SAN CAMILLO

Peluche e baci di cioccolato per tutti i piccoli pazienti ricoverati all'ospedale San Camillo di Roma. È il dono che i Babbi Natale della Polizia di Stato e della Polizia postale hanno consegnato stamani sotto il grande albero posto nel giardino della Piastra del nosocomio. Ad accogliere le "renne" della Polizia il direttore generale dell'ospedale, Fabrizio d'Alba. "È un segnale forte in questo momento da parte della Polizia- ha detto d'Alba- e il dono che loro fanno ai bambini lo vorrei portare a tutti gli operatori dell'ospedale e del Servizio sanitario che mai come quest'anno hanno dimostrato attenzione e cuore verso i pazienti".