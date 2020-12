Tg Roma e Lazio, le notizie del 22 dicembre 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

AL VIA BANDO PER RICOSTRUIRE ARENA COLOSSEO, LAVORI ENTRO 2021

Via libera da Invitalia al bando per la conservazione, il consolidamento e la realizzazione di un nuovo piano dell'arena del Colosseo. L'intervento permettera' al pubblico di comprendere appieno l'uso e la funzione di questa icona del mondo antico, anche attraverso eventi culturali di altissimo livello. Il bando scadra' il prossimo 1 febbraio e l'obiettivo e' di avviare i lavori entro il 2021. "La ricostruzione dell'arena del Colosseo e' una grande idea, che ha fatto il giro del mondo- ha commentato il ministro per i Beni e le Attivita' culturali e per il Turismo, Dario Franceschini- Sara' un grande intervento tecnologico che offrira' la possibilita' ai visitatori di vedere non soltanto i sotterranei, ma di contemplare la bellezza del Colosseo dal centro dell'arena".

NEL LAZIO 6.153 POSITIVI DA TEST RAPIDI E SIEROLOGICI IN FARMACIE

Nelle 388 farmacie del Lazio dove si effettuano tamponi rapidi e test sierologici sono stati individuati 6.153 positivi su 122.565 test. Lo hanno comunicato oggi i vertici di Fedefarma nel corso di una conferenza a cui ha partecipato anche l'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato. "Le farmacie sono diventate un punto di riferimento imprescindibile nel contrasto alla diffusione del virus- ha detto il presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti. Per D'Amato "le farmacie potranno contribuire per la vaccinazione di massa, quando avremo vaccini anti-Covid piu' gestibili di quello in arrivo".

A ROMA RECORD MORTI A NOVEMBRE: PARTE NUMERO CHIUSO SU CREMAZIONI

Da questa settimana a Roma le cremazioni dei defunti saranno a numero chiuso. Non piu' di 200 a settimana. Lo ha deciso l'Ama che ha gia' comunicato la sua decisione alle agenzie e ai centri servizi funebri. A novembre l'aumento dei morti e' stato superiore del 63 per cento rispetto al 2019, e nei soli primi giorni di dicembre l'aumento e' gia' del 40%. Crescono i morti ma gli spazi dei forni per le cremazioni restano gli stessi e sono terminati quelli per le sistemazioni provvisorie delle salme. Dunque, per ogni richiesta eccedente, si dovra' optare per una cremazione in impianti fuori dal territorio di Roma oppure per una diversa forma di seppellimento.

ROMA, MAXI SEQUESTRO LUMINARIE NATALIZIE E STORDITORI ELETTRICI

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato oltre 2 milioni di luci natalizie illegali e 56 'storditori' elettrici messi in vendita abusivamente. Gli articoli erano stoccati in tre punti vendita gestiti da cittadini cinesi. In particolare le luminarie avrebbero provocato il rischio di incendi nelle abitazioni. Quattro le persone denunciate per frode in commercio, ricettazione e commercio non autorizzato di armi. Sono in corso le indagini per risalire alle fonti di approvvigionamento della merce.