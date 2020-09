Tg Roma e Lazio, le notizie del 21 settembre 2020

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

AGGUATO A TORVAIANICA, VITTIMA È VIGILE MA PARALIZZATA

È vigile ma paralizzato dal collo in giu' il cittadino albanese di 38 anni, vittima di un agguato a colpi di pistola ieri mattina sulla spiaggia affollata di Torvaianica. L'uomo, ricoverato all'ospedale San Camillo, e' stato sottoposto a un secondo intervento per ridurre la pressione causata dal proiettile al midollo spinale. Al momento ha gli arti superiori e inferiori bloccati e non appena le sue condizioni lo permetteranno, verra' ascoltato dai carabinieri che indagano sull'accaduto. Da una prima analisi non sarebbero state individuate telecamere di sorveglianza utili alle indagini, anche se non si escludono sviluppi.

OMICIDIO SACCHI, AMICO DEL GROSSO: MI DISSE CHE NON VOLEVA UCCIDERE

"Ho incontrato Valerio Del Grosso il giorno dopo l'omicidio. Mi ha detto che la sera prima aveva fatto una sciocchezza, che non pensava di averlo ucciso". A raccontarlo in Aula, sentito come testimone, e' un amico di Valerio Del Grosso durante il processo davanti alla prima Corte d'Assise di Roma per l'omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer ucciso la notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso con un colpo di pistola alla testa davanti a un pub nella zona di Colli Albani, a Roma. "La sera in cui ci siamo incontrati insieme ad altre persone, Del Grosso aveva le lacrime agli occhi, stava male- ha riferito il testimone- non ce la faceva a parlare. Io gli ho consigliato di consegnarsi alle forze dell'ordine ma la paura lo ha frenato".

SCUOLE, MAGI (OMCEO ROMA): FONDAMENTALI TERMOSCANNER E MEDICO

Termoscanner all'entrata per la misurazione della febbre e l'istituzione di un medico scolastico che fornisca un'educazione sanitaria agli studenti. Sono le richieste del presidente dell'Ordine dei medici di Roma e provincia, Antonio Magi, nei giorni in cui iniziano a emergere casi di positivita' nelle scuole. "Il governo fa bene a fidarsi dei cittadini- ha spiegato Magi- ma ci sono anche situazioni dove non tutti rispettano le regole: ragazzi a scuola con la febbre o sintomatici e scuole costrette a chiudere. Per evitare che si interrompa l'attivita' scolastica, e' importante avere dei termoscanner all'entrata. Cosi' come e' importante avere un medico scolastico. E' una questione di sicurezza, perche' se il contagio si diffonde poi non c'e' altra soluzione che richiudere gli istituti".

NUBIFRAGIO AI CASTELLI ROMANI, DECINE CHIAMATE PER ALLAGAMENTI

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un vero e proprio nubifragio si e' abbattuto questa mattina sui Castelli Romani. Diverse squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute nella zona dei Castelli e attorno a Tivoli. Decine le chiamate ricevute dalla sala operativa, che ha inviato anche nuclei speciali a supporto dei residenti in seguito alle numerose richieste di intervento per allagamenti. Le precipitazioni sono previste anche nei prossimi giorni su gran parte della regione.