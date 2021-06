Tg Roma e Lazio, le notizie del 21 giugno 2021

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questi i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

VACCINO, IL LAZIO TOCCA QUOTA 4,7 MILIONI DI DOSI SOMMINISTRATE

Il Lazio si avvia a centrare l'obiettivo delle 5 milioni di vaccinazioni. "Oggi verrà raggiunto il traguardo di 4,7 milioni di dosi di vaccino somministrate e saranno superate 1,7 milioni di seconde dosi", ha comunicato l'Unità di crisi della Regione Lazio. Nell'ultima settimana sul territorio regionale sono state somministrate 11,9 dosi al giorno ogni 1.000 abitanti a fronte di una media nazionale di 9,9 dosi. Intanto, sul fronte della lotta al virus è tornato Covid Free l'ospedale San Filippo Neri, dove è stata chiusa la terapia intensiva.

ROMA, PD FA IL PIENO ALLE PRIMARIE: VINCE GUALTIERI CON IL 60%

Il Pd ha fatto il pieno alle primarie del centrosinistra per scegliere il candidato sindaco di Roma e i candidati presidente dei 13 Municipi per i quali si è deciso di fare scegliere i cittadini. I dati ufficiali hanno sancito la partecipazione di oltre 48mila romani e la vittoria di Roberto Gualtieri per la corsa al Campidoglio, con oltre il 60% dei voti. Sono di marca dem anche i vincitori delle primarie municipali. Tre le donne, Lorenza Bonaccorsi al I, Titi Di Salvo al IX e Sabrina Giuseppetti al XIII. Al fotofinish il successo in VII Municipio di Francesco Laddaga su Carlo Mazzei, segretario del circolo Pd del quartiere San Giovanni.

L'ESTATE NEI PARCHI DEL LAZIO: OLTRE 1.000 EVENTI GRATIS

Dalla celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri alle visite guidate e alle iniziative dedicate a sport, enogastronomia, educazione ambientale, teatro, musica e mostre. Sono più di mille gli eventi estivi gratuiti fino a settembre nelle aree naturali protette di tutto il Lazio. "La cosa più bella di questa estate delle meraviglie è il simbolo del ritorno alla vita in sicurezza- ha detto il governatore Nicola Zingaretti presentando il calendario degli eventi- Ora è possibile uscire di casa e indichiamo una bella opportunità di valorizzazione del territorio".

ROMA, QUENTIN TARANTINO E TIM BURTON A PROSSIMA FESTA CINEMA

Quentin Tarantino e Tim Burton parteciperanno alla prossima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 14 al 24 ottobre all'Auditorium Parco Della Musica, dove i due registi riceveranno il premio alla carriera e incontreranno il pubblico. "C'è stato un momento della mia vita in cui guardavo qualsiasi film italiano e ho dedicato gli anni migliori della mia carriera a realizzare la mia versione di questi film- ha detto Tarantino- Ricevere questo premio sarà fantastico". Un entusiasmo condiviso anche da Tim Burton: "Amo Roma, una città che ti fa sentire protagonista del tuo stesso film- ha commentato il regista californiano- Sarà molto emozionante ritirare il premio".