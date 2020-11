Tg Roma e Lazio, le notizie del 20 novembre 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

D’AMATO: FINO A CAPODANNO DIFFICILE RIAPERTURA BAR E RISTORANTI

"E' difficile pensare a una riapertura generalizzata di bar e ristoranti, almeno fino a Capodanno". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato, sottolineando che "la tutela della salute viene prima di tutto". Nel Lazio l'indice RT, che indica la velocita' di trasmissione del virus, e' sceso a 0,9, ma la Regione si prepara comunque a confermare i divieti in vigore, come la chiusura dei locali dopo le 18. "Ci vuole poco perche' la situazione possa peggiorare- ha aggiunto D'Amato- Dopo il 3 dicembre faremo una valutazione della situazione, ma e' difficile che ci possano essere passi indietro e riaperture generalizzate".

'MONDO DI MEZZO': CONFISCA DA 27 MLN A BUZZI, CARMINATI E ALTRI

La Guardia di Finanza di Roma ha confiscato definitivamente una serie di beni del valore di 27 milioni riconducibili ad alcuni imputati del processo 'Mondo di Mezzo' che vennero arrestati dai carabinieri del Ros sei anni fa. Il provvedimento riguarda, in particolare, Massimo Carminati, Riccardo Brugia, Roberto Lacopo, Salvatore Buzzi, Agostino Gaglianone, Fabio Gaudenzi, Cristiano Guarnera e Giovanni De Carlo. La confisca rappresenta l'epilogo delle indagini patrimoniali svolte nei confronti degli indagati e dei loro prestanome. Tra i beni confiscati 13 unita' immobiliari, 13 automezzi, 69 opere d'arte e numerosi rapporti finanziari.

ROMA, A MERCATO MAGLIANA ARRIVA PRIMA MACCHINA RICICLA PLASTICA

Dopo le stazioni della metro, le macchine ricicla plastica arrivano anche nei mercati rionali di Roma. La prima installazione e' stata inaugurata stamani al mercato della Magliana, dalla sindaca Virginia Raggi. L'ecocompattore delle bottiglie in Pet ee' frutto di una iniziativa del Consorzio Coripet: ogni cittadino potra' sottoscrivere una tessera nei 16 mercati capitolini e ogni volta che depositera' una bottiglia otterra' un punto. "Raccolti 100 punti- ha spiegato Raggi- il titolare della card otterra' un euro di credito da potere spendere in quel mercato, con una spesa minima di 5 euro. Le bottiglie raccolte saranno riciclate per diventare altre bottiglie".

TRASPORTI, RAGGI PRESENTA NUOVI BUS A SAN BASILIO

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha presentato questa mattina i nuovi bus che serviranno a migliorare i collegamenti tra San Basilio e i quartieri di Nuovo Salario, Montesacro, Talenti, Casal Boccone e Casal Monastero. Le vetture fanno parte della tranche di 328 bus acquistati da Roma Capitale e si aggiungono ai 227 gia' su strada dallo scorso anno. Dal 14 settembre, inoltre, a San Basilio e' attiva la nuova linea 424, che collega con il nodo di interscambio della stazione della metro B di Ponte Mammolo. "Oggi continuiamo a portare nuovi bus nelle nostre periferie per migliorare e potenziare il trasporto pubblico in citta'" ha sottolineato Raggi.