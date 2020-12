Tg Roma e Lazio, le notizie del 2 dicembre 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

VIGILI, RAGGI ACCETTA DIMISSIONI NAPOLI E SCEGLIE GEROMETTA

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha accolto le dimissioni di Stefano Napoli dal ruolo di comandante generale ad interim della Polizia locale di Roma Capitale. Era stato lo stesso Napoli, in una lettera piena di critiche nei confronti di Raggi, a chiedere alla sindaca di sollevarlo dal proprio incarico. Al suo posto e' in arrivo, con un incarico ad interim, il generale Paolo Gerometta, precedentemente a capo del dipartimento Risorse umane del Corpo di Polizia locale.

NEL LAZIO SI VA VERSO SALDI ANTICIPATI AL 10 DICEMBRE

Saldi anticipati a Roma e nel Lazio. La Regione, d'accordo con le associazioni di categoria, potrebbe anticipare le vendite promozionali di gennaio gia' al 10 dicembre, in vista anche delle feste natalizie. La decisione sara' presa nelle prossime ore, ma l'obiettivo e' venire incontro alle attivita' commerciali in questo periodo storico delicato. Se cosi' fosse, si ripeterebbe quanto avvenuto con i saldi estivi. La Regione Lazio aveva dato la possibilita' di fare vendite promozionali anche nei 30 giorni che precedevano l'inizio dei saldi estivi.

PRESTITI CON INTERESSI AL 104%, ARRESTATE MADRE E FIGLIA

Al termine di oltre un anno di indagini, la Polizia ha arrestato una madre e una figlia per aver messo in piedi un sistema di prestiti usurai in tutta Roma. Una clientela varia, dai liberi professionisti ai commercianti. Vittime cinque persone con prestiti da un massimo di 3.000 euro a un minimo di 500 con un tasso usurario fino al 104% annuo. Dalle intercettazioni e' emerso anche come le due donne non esitavano a minacciare le vittime, che trovandosi in una situazione di difficolta' economica tardavano nei pagamenti delle rate del prestito.

IL 10 DICEMBRE TORNA 'MAKER FAIRE ROME', SARÀ UN'EDIZIONE ONLINE

Torna la 'Maker Faire Rome', la fiera internazionale capitolina dedicata alla tecnologia, alla scienza e all'innovazione, organizzata dalla Camera di Commercio di Roma. L'ottava edizione si svolgera' dal 10 al 13 dicembre, ma in forma on line: saranno oltre 300 gli stand virtuali e 250 le conferenze, da seguire sempre da remoto. "L'edizione di quest'anno si svolgera' sui pc, gli smartphone e i tablet di tutti noi- ha spiegato il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti- gli espositori saranno collegati dal vivo e faranno vedere i loro progetti, prodotti e prototipi in modo diretto".