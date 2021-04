Tg Roma e Lazio, le notizie del 2 aprile 2021

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

ARRIVATI I VACCINI ASTRAZENECA, EVITATO STOP SOMMINISTRAZIONI

Piu' di 1.300.000 dosi del vaccino Astrazeneca sono atterrate nella tarda mattinata di oggi all'aeroporto militare di Pratica di Mare, hub nazionale della Difesa per la lotta al Covid. Questa consegna permettera' alla Regione Lazio di evitare lo stop delle vaccinazioni, come aveva paventato ieri l'assessore alla Sanita', Alessio D'Amato. Intanto sono gia' 62.812 le dosi consegnate ai medici di medicina generale, che ne avevano ordinate 100.881. Mentre finora sono state effettuate 53.670 somministrazioni.

RIFIUTI, ROMA RISCHIA COMMISSARIO REGIONE: NO A SITI IMPIANTI

Roma rischia il commissariamento della Regione Lazio sui rifiuti. L'ordinanza firmata ieri dal governatore Nicola Zingaretti ha imposto alla Capitale di individuare sul proprio terrirorio entro un mese le discariche e gli impianti di trattamento necessari a garantirne l'autosufficienza ma il Campidoglio ha annunciato il suo no. "Non indichero' entro 30 giorni un sito di discarica perche' non si fa cosi'", ha detto l'assessora Katia Ziantoni. Pronta la replica di Zingaretti che ha preannunciato l'attivazione dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rispetto dell'obbligo.

CASO ASSUNZIONI, CONSIGLIO REGIONE ISTITUIRÀ COMMISSIONE AD HOC

Il Consiglio regionale del Lazio istituira' una commissione Trasparenza per fare luce sulla discussa vicenda delle oltre 20 assunzioni approvate a dicembre dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea "pescando" da un concorso del Comune di Allumiere. A beneficiarne erano state persone vicine ad alcuni consiglieri della Pisana di Pd, M5S e Lega. Entro due settimane l'Aula approvera' la proposta di legge istitutiva dell'organismo che scadra' alla fine della legislatura. A presiederlo sara' un esponente delle opposizioni.

ROMA, LADY GAGA AL "CRISTO RE" PER FILM SU GUCCI: FAN IN ESTASI

Decine di fan di Lady Gaga hanno affollato l'ingresso della scuola "Cristo Re", nel quartiere Trieste di Roma, nella speranza di vedere dal vivo la star della musica americana. Nell'istutito si sta girando il film di Ridley Scott "House of Gucci" che vede protagonista la cantante e attrice italo-statunitense insieme ad Al Pacino. Nei giorni scorsi le riprese avevano coinvolto altre zone della Capitale, come il quartiere Talenti, Parco Leonardo a Fiumicino e alcune boutique di via dei Condotti.