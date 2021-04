Tg Roma e Lazio, le notizie del 19 aprile 2021

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

NEL LAZIO VACCINATO UN CITTADINO SU 5, IL 10% HA RICEVUTO 2 DOSI

Un quinto dei cittadini del Lazio e' stato vaccinato contro il Covid. Nella regione sono state somministrate finora un milione e mezzo di dosi e il 10% delle persone ha terminato il percorso vaccinale. Entro la fine del mese di aprile saranno completati i richiami per gli over 80 e per buona parte degli over 70. Intanto l'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato, ha comunicato che 102.057 certificati vaccinali sono stati consultati dagli utenti del Servizio sanitario regionale sul proprio Fascicolo sanitario elettronico.

VIOLENTÒ MINORENNI, 74ENNE ARRESTATO IN REPUBBLICA DOMINICANA

Era stato condannato a 5 anni e 2 mesi di carcere dalla Corte d'Appello di Roma per avere abusato sessualmente di alcune ragazze minorenni amiche della figlia senza pero' scontare la pena. La latitanza nella Repubblica Dominicana di un 74enne, il cui nome compariva nella lista Europol dei 19 piu' pericolosi sex offender ricercati in campo internazionale, e' finita quando l'Interpol lo ha fermato, al termine di un'indagine condotta anche dalla Questura di Roma. L'uomo, che viveva a Samana' insieme alla moglie e quattro figli piccoli, sta rientrando in Italia dove verra' arrestato.

PRESIDENTE MUNICIPIO VII: MI CANDIDO SINDACO, CORRO DA SOLA

La presidente del Municipio VII, Monica Lozzi, si candidera' a sindaca di Roma. L'ex grillina ha confermato la decisione presa da tempo e sfidera' la prima cittadina, Virginia Raggi, presentandosi con la lista 'REvoluzione Civica'. "E' una lista civica pura che non ha bisogno dell'appoggio dei partiti- ha detto la minisindaca- Per questo motivo correro' da sola portando avanti un programma nato dal basso e volto a rendere Roma piu' vivibile, verde, pulita e sicura".

MOSTRE ED EVENTI PER RILANCIO VILLE TUSCOLANE: A MAGGIO SI PARTE

Mostre, visite guidate, concerti ed eventi culturali per rilanciare e valorizzare 10 ville storiche dell'area dei Castelli romani. Il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, il commissario straordinario di Irvit, Francesco Paolo Posa, hanno presentato il programma e la nuova offerta culturale del patrimonio dell'Istituto Ville Tuscolane. Nei weekend dal 15 maggio al 24 ottobre si terranno oltre 120 visite guidate, poi dal 20 giugno al 10 ottobre spazio a mostre, concerti e serate di teatro e danza col Festival delle Ville Tuscolane.