Tg Roma e Lazio, le notizie del 18 marzo 2021

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

VACCINO, D'AMATO: 35 HUB BLOCCATI NEL LAZIO, 20MILA DOSI FERME

Trentacinque centri vaccinali fermi e 20mila dosi non somministrate. Ecco le conseguenze nel Lazio dello stop al vaccino AstraZeneca. L'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato, ha sottolineato che "oggi ricordiamo in maniera solenne le vittime del Covid, ma per vincere questa guerra abbiamo bisogno dei vaccini". In attesa che l'Ema sblocchi il siero anglosvedese, la Regione si prepara ad avviare la fase 2 della campagna vaccinale. Tra le novita' l'apertura dell'area delle Vele di Calatrava a Tor Vergata dove i cittadini potranno vaccinarsi in pochi minuti senza scendere dall'auto.

INCENDIO A PORTONE ISS, INDAGINE PASSA A PM ANTITERRORISMO

Passa all'antiterrorismo della Procura di Roma l'indagine per incendio doloso aggravato sulle fiamme che domenica sera hanno avvolto il portone dell'Istituto superiore di Sanita'. La decisione del procuratore Michele Prestipino e' conseguenza della rivendicazione dell'attentato da parte della galassia anarchica, in una lettera inviata ieri al portale roundrobin.info. Sul documento i carabinieri del Ros hanno inviato a piazzale Clodio una annotazione in cui si fa riferimento anche ad alcune minacce giunte nei mesi scorsi all'Istituto.

SEZZE, CORRUZIONE E DISTRUZIONE CADAVERI AL CIMITERO: 11 ARRESTI

Distruzione e sottrazione di cadavere, ma anche corruzione e peculato. Sono alcuni dei reati contestati dal Tribunale di Latina a 11 persone arrestate questa mattina dai Carabinieri nell'ambito dell'operazione "Omnia 19", scaturita da un'indagine della Procura pontina iniziata due anni fa. Tra gli altri e' finito in manette il custode del cimitero di Sezze, accusato di avere preso denaro in cambio delle sepolture e di lavori edilizi gia' pagati dal Comune. Ma il quadro emerso e' ancora piu' inquietante: tra minacce e tentate violenze non c'era alcun rispetto per i morti. R

OMA, DOMANI ORCHESTRA TEATRO OPERA PER LA PRIMA VOLTA AL MAXXI

Sulle note di Igor Stravinskij domani l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma si esibira' per la prima volta al Maxxi. Il concerto e' dedicato al compositore russo a 50 anni dalla sua scomparsa e sara' trasmesso gratuitamente in streaming dalle 20.00 sui canali YouTube dell'Opera e del MAXXI e successivamente su Rai Radio 3. Il maestro Daniele Gatti guidera' l'orchestra in un contesto unico, tra gli spazi espositivi della mostra "Senzamargine" dell'artista Mario Schifano.