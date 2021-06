Tg Roma e Lazio, le notizie del 18 giugno 2021

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questi i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

VACCINO, IL LAZIO RAGGIUNGE LE 4,5 MLN DI SOMMINISTRAZIONI

Nel Lazio continua spedita la marcia della campagna vaccinale. "Oggi abbiamo superato i quattro milioni e mezzo di somministrazioni", ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, al lavoro per capire come risolvere il nodo di tutti quei cittadini che non intendono sottoporsi al richiamo con un siero diverso dal primo che hanno ricevuto. "Abbiamo posto un quesito al Ministero della Salute per sapere come comportarci con circa 2.000 nostri concittadini. Abbiamo il dovere di dare loro una risposta, non possono rimanere nel limbo". Intanto il commissario Figliuolo ha comunicato che entro settembre la campagna vaccinale sarà conclusa.

DROGA SOTTO LOCKDOWN SU ASSE ROMA-ABRUZZO-SICILIA: 8 ARRESTI

Usavano le ambulanze per aggirare le restrizioni della pandemia e smerciare droga in tutta Italia. Ma l'organizzazione, attiva a Messina e Catania e con propaggini a Roma e Pescara, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza, che dopo 6 mesi di indagini ha arrestato 8 persone e sequestrato 65 kg di marijuana. La sostanza stupefacente veniva prima caricata nella Capitale, nella zona di Selva Candida, da un 61enne di origini messinesi e legato al clan mafioso degli Spartà, quindi viaggiava pressoché indisturbata in Abruzzo e in Sicilia. In manette sono finiti anche due uomini ritenuti contigui alla famiglia Nizza che fa parte del clan catanese Santapaola-Ercolano.

TIR SI RIBALTA E VA IN FIAMME SULLA A12, MORTO IL CONDUCENTE

Prima si è ribaltato dopo avere urtato il guardrail, poi è andato a fuoco. Protagonista dell'incidente, avvenuto questa mattina sull'autostrada Roma-Civitavecchia in direzione della Capitale, un tir che trasportava legna. Il conducente è morto carbonizzato tra le fiamme e per estrarre il corpo dalla cabina di guida è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi e al momento non sono chiare le cause che hanno portato all'impatto tra l'autoarticolato e la barriera spartitraffico.

CALCIO, FRONGIA: ROMA PUÒ OSPITARE GLI EUROPEI DEL 2028

Roma sarebbe pronta ad ospitare gli Europei di calcio del 2028. Parola del commissario straordinario Uefa a Euro 2020, Daniele Frongia, che a proposito di una possibile candidatura dell'Italia alla rassegna calcistica continentale ha detto: "Roma è in grado di ospitare questi eventi, si può fare e si può fare bene". Intanto le prime due partite giocate nella Capitale hanno fatto registrare un aumento del turismo nella Citta Eterna: "Tedeschi, francesi e inglesi, ma anche americani e cinesi, in questi giorni hanno prenotato un albergo vicino allo stadio Olimpico, al Flaminio, in centro e non solo, con una permanenza media di 2-3 giorni- ha spiegato Frongia- e nell'ultima settimana le attività commerciali delle zone intorno allo stadio Olimpico e nel centro hanno triplicato il volume d'affari".