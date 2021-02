Tg Roma e Lazio, le notizie del 18 febbraio 2021

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

COVID, D'AMATO: DATI CONFERMEREBBERO LAZIO IN ZONA GIALLA

"Dai dati in nostro possesso il Lazio dovrebbe rimanere in zona gialla". Lo ha detto oggi l'assessore alla Sanita' della Regione Lazio, Alessio D'Amato, spiegando che l'indice di trasmissione RT e' a 0.95 e c'e' una riduzione di focolai e del tasso di posti letto occupati. L'ultima parola, pero', spetta all'Istituto Superiore di Sanita' e al ministero, che domani si pronunceranno. Intanto oggi sono iniziate le vaccinazioni per gli under 55 anni riservate agli operatori delle forze dell'ordine e le prenotazioni, oltre 10mila, riservate ai docenti e al corpo scolastico di scuole e universita'.

TRIBUNALE: GAIA E CAMILLA INVESTITE DA GENOVESE SULLE STRISCE

Gaia Romagnoli e Camilla von Freymann furono investite e uccise sulle strisce pedonali dal suv guidato da Pietro Genovese la notte tra il 21 e 22 dicembre 2019 a Corso Francia, dove era in corso "una gara di sorpassi". È quanto emerge nelle motivazioni della sentenza del gup del Tribunale di Roma, Gaspare Sturzo, che ha condannato Genovese a 8 anni per duplice omicidio stradale. Secondo il gup, il ragazzo non soltanto aveva superato il limite di velocita', ma "effettuava una serie di sorpassi utilizzando al contempo un cellulare con cui mandava messaggi".

VIA DEGLI SCIPIONI SI RIFÀ LOOK CON ALBERI E NUOVI MARCIAPIEDI

E' partita questa mattina la riqualificazione di via degli Scipioni. I lavori serviranno a ridare un nuovo look a una delle strade piu' trafficate di Prati: sara' rifatto l'asfalto della carreggiata, saranno sistemati i marciapiedi ma soprattutto saranno rimessi a dimora 81 alberi della specie pruno. "I lavori dureranno circa sei mesi- ha spiegato la presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, durante un sopralluogo- Verranno tolti i sampietrini che resteranno soltanto intorno agli alberi e nella parte di portoni che hanno la carrabilita'. Quindi ci sara' una migliore funzionalita' della strada".

AMAZON APRIRA' A FIUMICINO, PREVISTI TREMILA POSTI DI LAVORO

Amazon prepara lo sbarco anche a Fiumicino. La Giunta comunale ha infatti approvato una delibera per la realizzazione di un centro di 80mila metri quadrati dentro un'area di 75 ettari gia' destinata dal piano regolatore. Ci saranno 28 ettari di verde e 14 ettari di parcheggi, al posto degli otto previsti. L'apertura del centro permettera' la creazione di circa 3mila posti di lavoro. "Adesso mancano solo l'approvazione dei progetti di urbanizzazione e i permessi per costruire prima che inizino i lavori effettivi" ha spiegato il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.