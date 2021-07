Tg Roma e Lazio, le notizie del 16 luglio 2021

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

ADDIO A LIBERO DE RIENZO, ATTORE STRONCATO A ROMA DA UN INFARTO

Addio a Libero De Rienzo. L'attore è morto nella sua casa romana all'età di 44 anni stroncato da un infarto. Il corpo è stato ritrovato da un amico preoccupato per le mancate risposte al telefono. La passione per la recitazione era nata grazie al padre, aiuto regista di Citto Maselli. Tra i suoi ruoli più noti quelli in 'Santa Maradona' di Marco Ponti (grazie a cui ha vinto un David di Donatello nel 2002 come Miglior attore non protagonista) e 'Fortapasc' - il film di Marco Risi sul giornalista Siani ucciso dalla camorra. Le sue ultime apparizioni nei film 'Smetto quando voglio' e 'A Tor Bella Monaca non piove mai'.

COVID, A MONTEVERDE FOCOLOAIO DI 73 PERSONE DOPO FESTEGGIAMENTI

Sale vertiginosamente il numero di nuovi casi positivi al Covid nella Capitale. I festeggiamenti per gli europei di calcio iniziano a pesare sulla diffusione del virus. A Monteverde un focolaio di 16 persone sviluppato in un pub di via del Casaletto si è trasformato in due settimane in un maxi cluster di 73 persone. L'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, ha spiegato che il 90% dei casi con variante Delta hanno riguardato persone che non avevano effettuato alcuna dose di vaccino o avevano il ciclo vaccinale non completo. Anche per questo da oggi a Civitavecchia sono iniziate le somministrazioni a bordo delle navi per mettere in sicurezza il personale marittimo.

MONOPATTINI BIRD DA OGGI ANCHE IN PERIFERIE, AMPLIATO SERVIZIO

I monopattini elettrici alla conquista delle periferie di Roma. Bird, azienda leader nel settore della micro-mobilità in sharing presente in oltre 250 città nel mondo, ha deciso di estendere la disponibilità del proprio servizio di monopattini a noleggio: non più solo Centro storico, da oggi i mezzi green a due ruote si troveranno anche nei quartieri di Monte Sacro, Talenti, Portuense, Ostiense, Garbatella, Eur, Roma 70, Ardeatino e Pigneto. "Roma è una delle prime città italiane a puntare in maniera così decisa sulla micro-mobilità elettrica- ha ricordato la sindaca di Roma, Virginia Raggi- basti pensare che oggi operano in città 7 operatori, con un totale di 14mila mezzi".

ROMA, TROVATO CIPPO POMERIALE IN PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE

Un cippo pomeriale in travertino, che serviva a delimitare i confini della città, è stato trovato durante gli scavi per la riqualificazione di piazza Augusto Imperatore. Una scoperta "eccezionale" avvenuta circa un mese e mezzo fa e che, grazie all'iscrizione, si può ricondurre "con assoluta certezza" all'imperatore Claudio. Fu lui che nel 49 dopo Cristo decise l'ampliamento del pomerio, stabilendo così il nuovo limite sacro, civile e militare della città. "È emozionante, un tuffo nel passato della nostra città che è straordinaria" ha commentato la sindaca di Roma, Virginia Raggi.