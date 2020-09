Tg Roma e Lazio, le notizie del 15 settembre 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

ROMA, SI ROMPE TUBATURA: FIUME D'ACQUA IN VIA GREGORIO VII

Un fiume d'acqua inarrestabile. E' lo scenario che si sono trovati davanti stamani i residenti di via Gregorio VII, quando a causa di una tubatura rotta, il manto stradale si e' alzato riversando l'acqua e creando disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili che hanno ristretto la carreggiata all'altezza di via Innocenzo XI.

ROMA, AL VIA MOSTRA CENTENARIO ALBERTO SORDI IN VILLA CARACALLA

Aprira' domani al pubblico, per la prima volta, la leggendaria villa di Alberto Sordi a Caracalla, per celebrare il grande artista a cento anni dalla sua nascita. Fino al 31 gennaio i visitatori potranno immergersi nella vita quotidiana, tra le passioni e i segreti di un gigante dello spettacolo celebre per i suoi film ma poco conosciuto nella dimensione privata. L'esposizione e' stata inaugurata stamani dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Finalmente possiamo vedere quali sono gli oggetti che hanno caratterizzato il suo essere e la sua capacita' di portare sullo schermo la romanita' per farci ridere e riflettere sulle nostre caratteristiche" ha commentato Raggi, annunciando che la sala teatro, il cinema della casa, verra' dedicata in modo permanente alla proiezione dei film di Alberto Sordi.

MODA, TRA WEBINAR E SFILATE PARTE TRE GIORNI DI ALTAROMA

L'emergenza coronavirus non ferma l'alta moda nella Capitale. Da oggi fino a giovedi', a Palazzo Brancaccio, si terra' la tradizionale rassegna di moda 'AltaRoma'. Ventiquattro gli eventi in presenza, accompagnati da webinar, con 88 designer e buyer provenienti da 26 Paesi. "Ci sono state incertezze ma siamo felici di esserci- ha detto la presidente di AltaRoma, Silvia Venturini Fendi, presentando l'evento. Per la sindaca Virginia Raggi, "Roma puo' dare innovazione e creativita' ai giovani, i quali attraverso l'uso delle tecnologie e la scelta dei materiali possono creare la loro occasione, che e' anche l'occasione per dare spazio al nostro territorio".

CINEMA, OLTRE 40 FILM VENEZIA ARRIVANO IN NOVE SALE DI ROMA

Torna anche quest'anno 'Da Venezia a Roma', la rassegna cinematografica che porta nella Capitale i film appena presentati alla Mostra del Cinema. Sono oltre 40 i titoli che saranno proiettati, dal 17 al 24 settembre, in 9 sale dislocate in vari quartieri della citta'. Tra i titoli da non perdere 'Nuevo Orden' di Michel Franco, vincitore del Leone d'Argento, 'Padrenostro', per cui Pierfrancesco Favino ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile e il documentario di Luca Guadagnino che ripercorre la storia artistica e umana di Salvatore Ferragamo. "È un'edizione importante perche' rappresenta la ripartenza del cinema dopo mesi di chiusure" ha sottolineato la presidente della Fondazione Cinema per Roma, Laura Delli Colli.