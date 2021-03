Tg Roma e Lazio, le notizie del 15 marzo 2021

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

COVID, ROMA NON SI SVUOTA NEL PRIMO GIORNO DI ZONA ROSSA

Tanti negozi chiusi e posti di blocco delle forze dell'ordine per i controlli nelle strade non proprio deserte di Roma. La Capitale non ha mostrato l'aspetto della citta' svuotata nel primo dei quindici giorni di zona rossa nel Lazio. Le persone hanno fatto regolarmente la spesa senza creare file davanti a supermercati, mercati e farmacie, tra i pochi esercizi commerciali autorizzati a restare aperti. Gli autobus hanno girato semivuoti come conseguenza dello smartworking per tanti lavoratori e la didattica a distanza per tutti gli studenti.

COVID, D'AMATO: IN 2 SETTIMANE RT NEL LAZIO TORNERÀ SOTTO SOGLIA

Due settimane in zona rossa saranno "ampiamente sufficienti" per fare tornare sotto soglia l'indice di trasmissione del Covid nel Lazio. La rassicurazione per i cittadini della regione, da oggi oggetto di misure ancora piu' restrittive, e' arrivata dall'assessore alla Sanita', Alessio D'Amato. L'esponente della giunta Zingaretti ha anche chiarito che sono state "poche" le cancellazioni delle prenotazioni per la somministrazione del vaccino Astrazeneca, dopo i sequestri di questo tipo di siero avvenuti in tutta Italia.

ROMA, SCOPERTI ALTRI FURTI DELLA "BANDA LOCKDOWN": 6 ARRESTI

Associazione per delinquere, furto in danno di esercizi commerciali ed estorsione. Sono i reati contestati dalla Procura di Velletri ai sei componenti della cosiddetta "Banda Lockdown" arrestati questa mattina dai Carabinieri. Le manette sono scattate dopo che gli investigatori hanno scoperto altri 6 furti per oltre 100mila euro in alcuni esercizi commerciali della provincia di Roma, attribuibili al sodalizio criminale. Gli autori dei "colpi", tutti di origine sinti, erano gia' stati arrestati nella primavera del 2020 per altri 6 reati dello stesso tipo.

LAZIO, ZINGARETTI UFFICIALIZZA IN CONSIGLIO PATTO CON M5S

Il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle insieme nel Lazio fino al 2023. Il governatore Nicola Zingaretti ha ufficializzato in Consiglio regionale il "patto di fine legislatura" tre giorni dopo avere presentato la nuova Giunta, che ha visto gli ingressi delle pentastellate Roberta Lombardi e Valentina Corrado. "Le forze che hanno aderito a questo progetto resteranno distinte e ognuna con la propria identita'- ha spiegato il presidente della Regione- Ma si sono unite in una missione comune: trasformare il Lazio in una grande regione europea dello sviluppo e dell'innovazione".