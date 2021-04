Tg Roma e Lazio, le notizie del 15 aprile 2021

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

D'AMATO: NO GRADUATORIE TRA VACCINI, E' DANNO A CAMPAGNA

Sui vaccini non si possono fare graduatorie "o si rischia di creare un danno alla campagna di vaccinazione". Lo ha detto l'assessore alla Sanita' della Regione, Alessio D'Amato, spiegando di essere rimasto "perplesso" per le dichiarazioni della presidente della commissione Ue, "che ha dato piu' valore ai vaccini del tipo mRna rispetto al quelli a vettore virale. Non so se abbia ragione, questo ce lo deve dire la comunita' scientifica". D'Amato ha inoltre smentito la sospensione della somministrazione del vaccino Astrazeneca. "E' una fake news" ha detto.

ROMA, REGIONE PRONTA A RIATTIVARE LINEA CENTOCELLE-GIARDINETTI

La Regione Lazio e' disponibile a riattivare la linea Centocelle-Giardinetti se ci saranno le condizioni economiche. Lo ha fatto sapere oggi, in rappresentanza dell'assessore ai Trasporti della Regione Lazio Mauro Alessandri, il membro del suo staff, Nicola Passanisi, durante i lavori della commissione Mobilita'. "In questo momento, al di la' del progetto di trasformazione della linea in un tram destinato al Comune- ha spiegato Passanisi- qualora ci arrivasse una quantificazione del fabbisogno, noi siamo disponibili a riattivare la linea, sempre che questo impatto economico sia sostenibile per la Regione Lazio".

ROMA, CEDE MANTO STRADALE AI COLLI PORTUENSI E TIR SPROFONDA

Traffico nel caos questa mattina in viale dei Colli Portuensi dopo che una voragine si e' aperta nell'asfalto al passaggio di un'autocisterna, che e' sprofondata restando bloccata. Nella voragine e' finita in parte anche un'auto parcheggiata lungo la strada, sprofondando con due ruote. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma, che hanno transennato il tratto. Lunghe e complesse le operazioni di rimozione del mezzo pesante.

LAVORATORI TEATRO OPERA ROMA: DOMANI SCIOPERO DI DUE ORE

Due ore di sciopero per tutti i lavoratori del Teatro dell'Opera di Roma. Domani maestranze, orchestra e coro del Costanzi incroceranno le braccia "a fronte della mancata convocazione per dirimere la controversia" che aveva scatenato lo stato di agitazione aperto lo scorso 9 aprile. La decisione era stata presa a seguito della "totale chiusura da parte della Fondazione nella definizione della dotazione organica". L'astensione, spiega la lettera che l'agenzia Dire ha potuto visionare, avverra' dalle 11.30 alle 13.30 per i lavoratori e dalle 18.30 alle 20.30 per l'orchestra e il coro.