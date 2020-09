Tg Roma e Lazio, le notizie del 14 settembre 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

ROMA, PRIMO GIORNO DI SCUOLA TRA EMOZIONI E QUALCHE DISAGIO

Entrate scaglionate, mascherine sul volto e saluti con il gomito. Prima campanella per gli studenti romani che oggi sono tornati tra i banchi dopo i mesi di didattica a distanza. Ma le nuove regole, come il divieto di assembramenti e il distanziamento fisico, non hanno smorzato l'entusiasmo di ragazzi e ragazze. "Tra noi giovani e' difficile mantenere il distanziamento, ma dobbiamo riuscirci. È una prova di responsabilita'" hanno spiegato gli studenti davanti al Mamiani, storico ginnasio del quartiere Prati. Fuori dai cancelli ad essere agitati sono stati soprattutto i genitori, che hanno scattato foto ai figli prima di salutarli. La Regione Lazio ha fatto sapere che il primo giorno si e' svolto senza criticita'.

SCUOLA, OMCEO ROMA: CREARE GRUPPI LAVORO MEDICINA SCOLASTICA

Creare gruppi di lavoro che possano operare all'interno delle scuole, formati non soltanto da medici, ma anche da personale infiermieristico in grado di individuare e seguire specifiche patologie. E' la proposta avanzata da Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, in una video-dichiarazione nell'ambito della campagna 'Un medico in Ogni Scuola' lanciata da Roberta Lombardi, capogruppo dei Cinque stelle in Regione Lazio. "Se si riuscisse a formare questi gruppi sarebbe ideale" ha detto Magi, che ha poi sottolineato l'importanza della medicina scolastica "legata non soltanto ad azioni anti-Covid19 ma anche e soprattutto per attivita' di natura preventiva e di collegamento con le Asl".

RUSPE IN VIA PRETORIANO, SGOMBERATA TENDOPOLI MURA AURELIANE

Con un blitz concertato anche con le associazioni di volontariato, e' stata sgomberata stamani la tendopoli nata a luglio a ridosso delle Mura Aureliane. Le ruspe sono entrate in azione in via Pretoriano, rimuovendo tende da campeggio e diverse latrine che gli occupanti avevano costruito a ridosso delle mura. Nell'accampamento vivevano 16 persone, 12 stranieri e 4 italiani. Tutti sono stati identificati e si e' proceduto ai controlli anticovid. L'intervento rientra nell'ambito delle attivita' volte alla sicurezza e contro il degrado disposte dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dei giorni scorsi in Prefettura.

DA OBAMA A VASCO, AL MAXXI 200 RITRATTI DI GIOVANNI GASTEL

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un'inedita, avvolgente galleria con oltre duecento ritratti. Un labirinto di volti e pose di personaggi del mondo della cultura, della moda, dello spettacolo, incontrati in quarant'anni di carriera. È la mostra 'Giovanni Gastel. The people I like' inaugurata oggi a Roma al Maxxi dallo stesso Gastel insieme alla presidente della Fondazione, Giovanna Melandri. Tra i volti esposti quelli di Barack Obama, Ettore Sottsass, Fiorello, Zucchero, Tiziano Ferro, Vasco Rossi, Roberto Bolle, Bebe Vio, Luciana Littizzetto, Monica Bellucci, Miriam Leone, Mara Venier e tanti altri. "Al centro c'e' sempre l'anima che traspare dall'espressione del volto e della sua teatralita'- ha detto Gastel- Non sono io a illuminare i soggetti, la luce viene da dentro di loro".