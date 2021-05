Tg Roma e Lazio, le notizie del 14 maggio 2021

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

VACCINO, IL LAZIO SFONDA MURO DELLE 2,5 MLN DOSI SOMMINISTRATE

Piu' di due milioni e mezzo di dosi di vaccino anticovid sono state somministrate fino ad oggi ai cittadini del Lazio. L'Unita' di crisi della Regione ha reso noto il dato spiegando che per il 35% si tratta di prime dosi inoculate sull'intera popolazione target e oltre il 18% di seconde dosi. Dalla mezzanotte di oggi potranno prenotare il vaccino i cittadini delle classi di eta' 52 e 53 anni, mentre domani e domenica 20mila over40 riceveranno il siero Astrazeneca in occasione dell'Open day promosso dalla Regione.

SALVINI: BERTOLASO SINDACO? DIPENDE DA LUI, NON LO COSTRINGO

"Ribadisco la mia enorme stima in Bertolaso, che sarebbe un orgoglio per Roma, ma non posso costringere nessuno". Matteo Salvini prende atto delle difficolta' del centrodestra di candidare sindaco della Capitale l'ex capo della Protezione civile, che in piu' di un occasione ha ribadito il suo no, e si prepara alla possibilita' di valutare opzioni alternative. "Se lui e Albertini a Milano non se la sentissero- ha chiosato il leader della Lega- daranno una mano ma certamente troveremo altri candidati all'altezza".

ROMA, OGNI ANNO PIÙ DI 1.700 MORTI CAUSATI DA BIOSSIDO AZOTO

Ogni anno 1.713 persone perdono la vita a Roma a causa dell'esposizione a concentrazioni di biossido di azoto, l'inquinante derivante dal traffico di auto, superiori alla soglia indicata dall'OMS a tutela della salute umana. Il risultato allarmante e' emerso dai dati raccolti nel 2020 dai volontari della campagna di scienza partecipata "NO2 No Grazie" ed elaborati dal Dipartimento Epidemiologia del Sistema Sanitario della Regione Lazio. "La sindaca ci aveva promesso che avrebbe chiuso il traffico ai veicoli euro 3 e avrebbe tolto i diesel da Roma entro il 2025- ha detto Alessandra Grasso di 'Salvaiciclisti Roma'- siamo a maggio 2021 e vediamo ancora troppi diesel in giro".

TRENO INVESTE UOMO SU BINARI STAZIONE TIBURTINA, MORTO

Questa mattina un uomo e' morto dopo essere stato investito da un treno della linea Viterbo-Roma che transitava sul binario 7 della stazione Tiburtina. La vittima sarebbe caduta da un cavalcavia prima di finire sui binari ed essere travolta dal convoglio. Le indagini condotte dalla Polizia ferroviaria, che sta visionando le immagini delle telecamere per ricostruire l'accaduto, non escludono un gesto volontario dell'uomo.