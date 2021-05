Tg Roma e Lazio: le notizie del 13 maggio 2021

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

SALUTE, NASCE A ROMA IL PRIMO HUB REGIONALE PER PREVENZIONE HIV

Nasce a Roma "Check Point" il primo hub della Regione Lazio dedicato alla prevenzione, consulenza e assistenza alle persone a maggior rischio di contagio da HIV. Nell'ambito di un accordo tra Regione e istituto Lazzaro Spallanzani, in un immobile di proprieta' dell'Asp Asilo Savoia nel quartiere San Giovanni l'associazione di promozione sociale Plus eroghera' servizi di informazione, curando anche la somministrazione del test a risposta immediata. La Regione ha effettuato un finanziamento biennale di 300mila euro e aprira' altri 3 Check Point sul territorio del Lazio.

SALVINI INSISTE: BERTOLASO CANDIDATO SINDACO, UNIRÒ CENTRODESTRA

"Ho gia' detto 18 volte che Bertolaso sarebbe il candidato giusto per restituire orgoglio ai cittadini romani e sono contento che ieri finalmente il tavolo del centrodestra abbia unitariamente condiviso questa ipotesi". Matteo Salvini insiste sull'opzione dell'ex capo della Protezione civile per le elezioni in Campidoglio. "La settimana prossima ci rivediamo e spero che si possa chiudere", ha detto il leader della Lega che poi ha aggiunto "il mio obiettivo e' unire il centrodestra mentre Pd e 5 Stelle si fanno la guerra a Roma e Torino".

COMMERCIO, RAGGI: AREE ESTERNE BAR-RISTORANTI GRATIS PER IL 2021

I bar e i ristoranti di Roma che non hanno tavoli all'aperto potranno occupare gratuitamente fino a fine anno gli spazi esterni alle loro attivita'. "È una decisione che abbiamo preso per venire incontro agli operatori preoccupati dalle limitazioni imposte in questo ultimo periodo", ha detto la sindaca Virginia Raggi. Chi vorra' aderire a questa possibilita' dovra' presentare domanda e allegare la planimetria all'ufficio del Municipio competente per chiedere di attrezzarsi con banconi e strutture esterne.

ROMA, UN MUSEO E LABORATORI PER GIOVANI A EX FORTE PORTUENSE

Un museo della Contraffazione delle Dogane e dei Monopoli e laboratori multimediali per i giovani per riconoscere i prodotti contraffatti. Prende forma la riqualificazione dell'ex Forte Portuense a Roma. Il Campidoglio cedera' la struttura all'agenzia dei Monopoli e delle Dogane che l'acquisira' in uso governativo e realizzera' al suo interno e a proprie spese un intervento di ristrutturazione finalizzata ad attivita' culturali. L'intesa raggiunta tra l'agenzia, Roma Capitale e il Demanio prevede anche che nelle sale espositive si svolgeranno conferenze su tematiche sociali per la salute e la sicurezza e che le aree esterne saranno fruibili al pubblico, dopo essere state bonificate e sistemate a parco.