Tg Roma e Lazio, le notizie del 12 maggio 2021

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

COVID, D'AMATO: A METÀ AGOSTO IMMUNITÀ DI GREGGE NEL LAZIO

Entro meta' agosto il Lazio arrivera' all'immunita' di gregge contro il Covid. L'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato, si e' detto convinto di centrare l'obiettivo che resta legato alle forniture di vaccini. In previsione delle vacanze estive, secondo d'Amato sara' possibile vaccinare chi partira' per trascorrere le ferie in un'altra regione: "Penso che ci sara' un accordo, e' necessario per evitare una battuta d'arresto nel mese di agosto", ha spiegato l'assessore.

LAZIO, CAMBIANO PRESIDENZE COMMISSIONI PISANA: AL PD LA SANITÀ

Il Consiglio regionale ha rinnovato le composizioni e le presidenze delle commissioni. Diverse le novita' che sono anche la conseguenza dell'ingresso del M5S nella maggioranza di centrosinistra. Il consigliere Pd Rodolfo Lena e' stato eletto presidente della commissione Sanita' e prende il posto del forzista Giuseppe Simeone. L'esponente dem lascia dunque la guida della I commissione andata alla piddina Sara Battisti. La pentastellata Gaia Pernarella e' stata votata presidente della commissione Cultura e il leghista Pasquale Ciacciarelli a quella sulla Vigilanza sul pluralismo dell'informazione. Infine le presidenze delle neocostituite commissioni Trasparenza e Covid sono andate a Chiara Colosimo di FdI e a Paolo Ciani di Demos.

ROMA, IN VIII MUNICIPIO INTITOLATO PARCO A DONATELLA COLASANTI

Un parco in memoria di Donatella Colasanti, sopravvissuta 46 anni fa al massacro del Circeo. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, il presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, e Roberto Colasanti, fratello di Donatella, lo hanno inaugurato nel quartiere di San Paolo, nel giorno del compleanno della donna scomparsa nel 2005. "Ha portato avanti una battaglia che oggi e' un perno fondamentale dei diritti delle donne- ha detto Raggi- Oggi noi continuiamo la difesa dei diritti delle donne facendo memoria della sua vita, delle sue attivita' e rendendole omaggio".

EFFETTO COVID SU IMPRESE LAZIO, IL 64% ARRETRA RISPETTO AL 2019

Prima la tempeste, poi la lenta ripresa. Il 64% delle imprese del Lazio nel 2020 ha fatto segnare un arretramento nel fatturato rispetto al 2019 a causa della pandemia. E' il dato emerso dall'indagine condotta da Federlazio sulle conseguenze del Covid sulle piccole e medie imprese nella regione. "Nel 2020 si sono persi oltre 400mila posti di lavoro- ha spiegato il dg di Federlazio, Luciano Mocci- il pil ha fatto registrare un -8,9% rispetto al 2019 e l'export e' calato del 9,7%". Cio' nonostante il saldo tra attivita' aperte e chiuse e' positivo, segno che le imprese del Lazio hanno limitato i danni.