Tg Roma e Lazio, le notizie del 12 luglio 2021

A ROMA IN MIGLIAIA IN PIAZZA PER FESTEGGIARE VITTORIA ITALIA

Dopo la vittoria dell'Italia nella finale degli Europei ai danni dell'Inghilterra, in migliaia si sono riversati per le strade di Roma. Da piazza Venezia al Colosseo, anche lungo tutta via dei Fori Imperiali, e soprattutto a piazza Venezia, sotto l'Altare della Patria, si è festeggiata l'Italia campione d'Europa. Sono stati oltre un centinaio gli interventi della Polizia Locale, impegnati in particolare nelle vie del centro. A Fontana di Trevi gli agenti hanno sanzionato due persone intente a tuffarsi in acqua.

DOPO PANDEMIA RIAPRE PRONTO SOCCORSO DEL CAMPUS BIOMEDICO ROMA

Il Dipartimento di Emergenza e Accettazione del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico riapre i battenti, dopo la temporanea sospensione dovuta alla Richiesta della Regione Lazio di attivare un reparto Covid. La moderna struttura si rivolge a un bacino potenziale di circa 300mila residenti per un afflusso stimato in 48mila accessi annui. "Si allarga e si rafforza l'offerta sanitaria ai cittadini- ha commentato il presidente della Regione, Nicola Zingaretti- L'apertura nella Capitale di un nuovo Pronto soccorso è un altro segnale che rende chiaro quanto è importante essere davvero in grado di rispettare i valori costituzionali che riguardo alla salute sono molto chiari".

ASL ROMA 6: INAUGURATA SALA PARTO IN ACQUA A OSPEDALE CASTELLI

Inaugurata all'ospedale dei Castelli, nella Asl Roma 6, la sala con vasca per il parto in acqua. Una realtà più diffusa al centro e al nord Italia, tanto che l'imprenditrice Chiara Ferragni ha partorito in acqua in una clinica di Milano. Questa dell'ospedale dei Castelli sarà la prima al Centro-Sud con un allestimento a così alta tecnologia. "Oltre il Covid, la più grande tragedia è il calo della nascite in Italia" ha ricordato l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, mentre il direttore generale dell'Asl Roma 6, Narciso Mostarda, ha sottolineato che "l'acqua ha una funzione vitale, a maggior ragione per una donna in fase di travaglio che affronta un parto".

TUMORE SENO, PARTE DA ROMA 'CAROVANA PREVENZIONE' DI KOMEN

È partita questa mattina, da Tor Bella Monaca, la Carovana della Prevenzione di Komen Italia. Grazie all'utilizzo di 4 unità mobili allestite con dotazioni tecnologiche di ultima generazione, la Carovana è in grado di offrire esami clinico-strumentali utili non solo per la diagnosi precoce dei tumori del seno, ma anche di altri tumori prevalenti nelle donne. "Da donna voglio dire a tutte le donne di ricordarci di noi stesse prima di tutto- ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi- diamoci una mano e facciamoci controllare perché aiuta a scovare i segnali in tempo, e per la cura il tempismo è tutto".