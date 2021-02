Tg Roma e Lazio, le notizie dell'11 febbraio 2021

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

COVID, AL VIA DOSI ASTRAZENECA IN CENTRO FIUMICINO LUNGA SOSTA

Sono partite questa mattina le somministrazioni del vaccino AstraZeneca nel Centro realizzato dalla Regione Lazio nel parcheggio lunga sosta dell'aeroporto di Fiumicino. Nella giornata saranno somministrate 400 dosi destinate agli operatori sanitari di eta' compresa tra 18 e 55 anni. A regime la struttura sara' in grado di somministrare fino a 3mila dosi di vaccino giornaliere. Intanto l'assessore alla Sanita', Alessio D'Amato, ha fatto sapere che "e' stata raggiunta la quota dei 40mila over 80 vaccinati nel Lazio con la prima dose. Si tratta del 10% dell'intera popolazione over 80".

ROMA, DOPO SOCRATE E MAMIANI OCCUPATO ANCHE IL LICEO VISCONTI

Dopo il Socrate e il Mamiani, questa mattina anche il liceo classico Ennio Quirino Visconti, e' stato occupato. Un gruppo di studenti si e' introdotto all'alba nella sede dell'istituto, in piazza del Collegio Romano. Con il Visconti sale il numero di scuole che hanno scelto la strada dell'occupazione per manifestare contro il governo e sottolineare i problemi delle giovani generazioni. Qualche giorno fa erano stati occupati anche il Kant e il liceo Pilo Albertelli.

ADR: A FIUMICINO QUARTA PISTA E TERMINAL EST CON 8,2 MLD

L'aeroporto internazionale di Fiumicino si prepara a cambiare look grazie a investimenti per 8,2 miliardi fino al 2046. Il nuovo Masterplan presentato stamani durante la commissione Lavori Pubblici della Regione Lazio dall'amministartore delegato di Adr, Marco Troncone, prevede lo sviluppo di un nuovo terminal ad est, con tre nuovi moli, e non piu' a nord. Inoltre un people mover per collegare le varie parti del futuro hub e una quarta pista, sempre ad est, parallela all'attuale pista 3. "Il traffico nello scalo di Fiumicino e' ipotizzato in crescita fino a 88 milioni di passeggeri nel 2046" ha sottolineato Troncone.

'L'ECONOMIA DI FRANCESCO', INCLUSIONE ED ECOLOGIA TEMI PRIORITARI

"La semplificazione della macchina amministrativa, l'inclusione sociale e una maggiore attenzione all'ambiente non possono essere rimandati". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, partecipando oggi all'evento 'L'economia di Francesco', nato dall'invito che il Papa lancio' tre mesi fa a centinaia di giovani di tutto il mondo. All'evento hanno preso parte i vertici di alcune delle realta' pubbliche e private italiane che per attivita' e dimensioni possono incidere sulla vita delle generazioni future. "Piu' che mai in tempo di Covid- ha aggiunto Leodori- sono fondamentali il merito, la formazione, la resilienza".