Tg Roma e Lazio, le notizie dell’11 dicembre 2020

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

IMPRESE, DA REGIONE LAZIO FONDO ANTIUSURA DA 4,4 MLN

Nei primi mesi dell'anno, a fronte di un calo del 26% dei reati, sono aumentati quasi del 10% quelli legati all'usura. Per questo motivo la Regione Lazio ha deciso di mettere in campo un fondo unico di contrasto da quattro milioni e mezzo di euro per sostenere le vittime di usura esposte in banca, aiutare chi e' sovraindebitato a causa della pandemia, ma anche riconoscere un indennizzo alle persone come ristoro per i danni subiti. "Dobbiamo distruggere questo welfare mafioso di prossimita' che porta le famiglie alla rovina e alla disperazione" ha commentato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti- Combattere l'usura e' parte integrante dell'impegno contro il Covid".

ROMA, SGOMBERATO PRESIDIO BAOBAB A PIAZZALE SPADOLINI

Ancora uno sgombero al presidio informale di Baobab in piazzale Spadolini, alle spalle della stazione Tiburtina. Ventincinque le persone allontanate dalla zona e accompagnate all'Ufficio Immigrazione della Questura. In totale il presidio contava circa 150 persone, principalmente uomini di varia nazionalita', transitanti e alcuni richiedenti asilo. Un'operazione simile era stata attuata dalla Polizia lo scorso primo dicembre, quando gli agenti, dopo i controlli, allontanarono alcuni migranti.

LAZIO, VIA LIBERA REGIONE: I SALDI PARTIRANNO IL 12 GENNAIO

Da oggi e' ufficiale: i saldi nel Lazio inizieranno martedi' 12 gennaio, ma sara' possibile effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti. Lo ha deciso la Regione Lazio, che ha approvato in via definitiva la delibera che formalizza questa scelta. La scelta della data e l'autorizzazione delle vendite promozionali anche nel periodo precedente - possibilita' prevista durante l'emergenza coronavirus - e' maturata a seguito del confronto con le associazioni di categoria dei settori del commercio al dettaglio e della grande distribuzione, che hanno rappresentato le esigenze delle imprese.

SANITÀ, ASL LATINA: PIANO PER NUOVO ASSETTO OFFERTA OSPEDALIERA

Un nuovo assetto dell'offerta ospedaliera. E' l'obiettivo della Asl di Latina per rafforzare e rendere piu' efficiente il servizio offerto ai cittadini. Il progetto e' stato illustrato stamani dal direttore generale, Giorgio Casati. "Dopo un lungo periodo di commissariamento della sanita', c'e' bisogno di discontinuita' che sara' possibile grazie agli investimenti previsti sul nostro territorio con 2 nuovi ospedali e 5 Case della salute" ha spiegato Casati. La Regione Lazio ha dato parere favorevole allo studio di fattibilita' dell'ospedale Golfo, mentre l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina diventera' un hub non solo per l'emergenza ma anche per la rete oncologica.