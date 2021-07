Tg Roma e Lazio, le notizie di oggi 1 luglio 2021

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questi i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

CONCORSOPOLI ASL LATINA, ARRESTATO EX SENATORE PD MOSCARDELLI

L'ex senatore Pd e segretario dem della Provincia di Latina, Claudio Moscardelli, è finito agli arresti domiciliari nell'ambito dell'indagine della Procura pontina sul concorso per l'assunzione di 23 persone alle Asl di Latina, Frosinone e Viterbo. L'ex parlamentare, accusato di corruzione e violazione di segreto d'ufficio, avrebbe segnalato due candidati a Claudio Rainone, dirigente della Asl di Latina e presidente della commissione d'esame, finito anche lui ai domiciliari per avere anticipato ad alcuni concorsisti le domande della prova orale. In cambio dei favori Moscardelli, che è stato sospeso dal partito, si sarebbe impegnato a promuovere la nomina di Rainone a direttore amministrativo della Asl.

ROMA, SGOMBERATO CAMPO NOMADI MONACHINA: ALL'INTERNO 105 PERSONE

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno iniziato questa mattina le operazioni di sgombero del campo nomadi La Monachina, nella periferia ovest della città. Delle 105 persone presenti all'inizio del percorso, 33 sono uscite spontaneamente, mentre 48 hanno firmato il Patto di Responsabilità Solidale con il Comune di Roma: alcuni hanno fatto ricorso al mercato privato con un affitto, altri sono stati trasferiti temporaneamente in alloggi popolari destinati all'emergenza abitativa. "È un altro obiettivo che abbiamo raggiunto e che conferma l'impegno dell'Amministrazione nel chiudere gli insediamenti presenti in città- ha detto la sindaca Virginia Raggi- Mettiamo fine a un sistema che favorisce la ghettizzazione, fa spendere milioni di euro ogni anno alla città e crea disagi per i cittadini".

OLTRE 800MILA EURO MULTA A RISTORANTI ROMA PER USO RIDER IN NERO

Ventuno proprietari di ristoranti, pizzerie e rosticcerie di Roma sono stati multati per oltre 800mila euro dalla Guardia di Finanza per avere utilizzato in nero 32 rider che consegnavano a domicilio pasti e bevande senza alcuna tutela in caso di infortunio. Tra i sanzionati c'è anche il musicista Roberto Angelini, front man della band del programma televisivo Propaganda Live e titolare di un suishi bar nella Capitale. Le indagini delle Fiamme gialle hanno anche appurato che cinque persone percepivano il reddito di cittadinanza.

CISTERNA, COLTO DA MALORE MUORE A 62 ANNI EX SINDACO CARTURAN

Il 62enne ex sindaco di Cisterna di Latina, Mauro Carturan, è morto questa mattina nella sua abitazione di Borgo Flora in seguito a un malore improvviso. Proprio ieri il medico era stato dimesso dall'ospedale dove era stato ricoverato per alcuni giorni. Per tre volte primo cittadino del comune pontino, Carturan era pronto a candidarsi nuovamente e lo aveva annunciato con un video postato sui social.