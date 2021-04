Tg Roma e Lazio, le notizie di oggi 1 aprile 2021

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

SENZA ASTRAZENECA ENTRO 24 ORE RISCHIO STOP VACCINI NEL LAZIO

"Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122mila vaccini di Astrazeneca previsti, siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni". L'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato, ha lanciato l'allarme sul blocco delle somministrazioni del siero anti Covid nel Lazio. "Mi auguro che tale sospensione venga scongiurata- ha aggiunto D'Amato- Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non deve fermarsi". Da ieri notte e' partita la prenotazione per i 66enni e i 67enni, finora hanno aderito 36mila cittadini. Dal 20 aprile ci si potra' vaccinare anche nelle farmacie.

ROMA, RIFIUTI IN TMB LAZIO E FUORI REGIONE PER EVITARE EMERGENZA

Scongiurata l'emergenza rifiuti a Roma. Regione Lazio, Campidoglio e Prefettura hanno trovato la soluzione che evitera' la mancata raccolta di circa 400 tonnellate al giorno di immondizia indifferenziata, col rischio paventato da Ama di 2.000 tonnellate in terra nelle strade della Capitale il martedi' dopo pasquetta. Con la Regione e' stata trovata una destinazione a queste quantita' di pattume, che da domani finiranno negli impianti di trattamento del Lazio, in attesa che riapra la discarica di Roccasecca. La Regione emanera' un'ordinanza che conterra' queste misure.

"CIAO GUERO", L'ULTIMO SALUTO AL GIOVANE CALCIATORE DELLA LAZIO

"Per sempre sarai la nostra gioia, il nostro vanto! Ciao Guero!". E' il messaggio stampato sulla maglietta bianca che in tanti hanno indossato stamani durante l'ultimo saluto a Daniel Guerini, il 19enne calciatore della Primavera della Lazio morto il 21 marzo in un incidente stradale a Roma. Tantissimi hanno riempito il piazzale davanti la chiesa di San Giovanni Bosco, nel cuore del quartiere di Cinecitta', dove si sono svolti i funerali. Tra loro il presidente della Lazio, Claudio Lotito, quello del Torino, Urbano Cairo, l'allenatore dei biancocelesti, Simone Inzaghi, e il capitano Senad Lulic.

AUDITORIUM DI ROMA, PALINSESTO GRATUITO SUI SOCIAL PER PASQUA

Spettacoli, concerti e produzioni originali. L'Auditorium di Roma offrira' un programma di grande qualita' sul proprio canale Youtube a partire da sabato e per tutto il weekend di Pasqua. Nicola Piovani, Eugenio Bennato, Francesco Bianconi e poi, a Pasquetta, una maratona di 6 spettacoli di Ascanio Celestini saranno i protagonisti del cartellone. "Anche per Pasqua abbiamo deciso di essere accanto alle famiglie costrette a casa", ha detto l'amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, Daniele Pitteri.