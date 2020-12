Tg Roma e Lazio, le notizie del 18 dicembre 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i titoli del Tg Lazio dell'edizione di oggi: www.dire.it

A MARZO RIAPRE MAUSOLEO AUGUSTO, ROMANI GRATIS PER UN ANNO

Il primo marzo 2021 riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto. Uno dei monumenti piu' importanti della storia antica, dopo 14 anni di chiusura totale verra' finalmente restituito alla cittadinanza al termine del restauro conservativo e della valorizzazione museale, durati 5 anni. Il monumento sara' aperto gratuitamente a tutti dal primo marzo al 21 aprile, mentre l'ingresso restera' libero per tutto il 2021 solo per i romani. Saranno visitabili tutti gli spazi interni, dalla cella sepolcrale al cortile, e la terrazza calpestabile su cui e' stata posata una copertura in cristallo. Novita' anche per la nuova piazza Augusto Imperatore. I lavori attualmente in corso per la realizzazione di uno spazio pedonale ipogeo con due grosse scalinate saranno conclusi entro il 2021. I nuovi giardini entro il 2023.

L'AUTOSTRADA ROMA-LATINA SI FARÀ, OPERA PRONTA PER IL 2026

La Roma-Latina si fara' e saranno realizzate anche le opere complementari. Questo l'annuncio del ministro dei Trasporti, Paola De Micheli. La futura autostrada nascera' con una radicale modifica progettuale e finanziaria: se il precedente progetto costava 2 miliardi e mezzo, con un finanziamento statale di 468 milioni, quello nuovo costera' un miliardo e 900, con una riduzione pari a 558 milioni. Stralciato il collegamento tra la A12 e la A91 e la bretella che collega Cisterna a Valmontone, che andra' a gara successivamente. Ridotto anche il consumo di suolo per il 17%. I progetti esecutivi saranno pronti nel 2021. L'opera sara' inaugurata entro il 2026.

COVID, NEL LAZIO NESSUN PROBLEMA PER CONSERVAZIONE VACCINI

Nel Lazio non ci sara' alcun problema sulla conservazione dei vaccini anti Covid19. "Gia' oggi il sistema e' in grado di prendere immediatamente in carico 1 milione di dosi". E' quanto ha fatto sapere l'unita' di crisi della Regione Lazio, a pochi giorni dall'avvio della campagna di vaccinazione di massa. "Ci si sta attrezzando per aumentare ulteriormente la capacita'- ha fatto sapere la stessa Regione- Tutte le province sono coperte. Inoltre, abbiamo previsto la possibilita' di attivare 'soluzioni dormienti' in grado di affrontare qualsiasi necessita'" con tutte le misure di sicurezza. "Siamo pronti per partire con le vaccinazioni" ha quindi rassicurato l'assessore alla Sanita', Alessio D'Amato.

'CRAZY FOR FOOTBALL', LO SPORT COME TERAPIA E RISCATTO SOCIALE

"La nuova frontiera e' lo sport come terapia, puo' essere uno strumento straordinario di integrazione e riscatto sociale. Fare sport puo' rappresentare un momento decisivo per la riabilitazione di questi ragazzi". Queste le parole di Roberto Tavani, delegato allo Sport della Regione Lazio, nel corso della diretta Facebook organizzata dall'associazione Ecos dal titolo 'Crazy for Football. Lo sport contro il disagio psicosociale: aspetti clinici e relazionali'. "Nella passata consiliatura- ha spiegato Tavani- eravamo talmente convinti di questa sinergia che le politiche dello sport erano all'interno delle politiche sociali. Noi della Regione Lazio abbiamo sempre parlato di sport di cittadinanza, di uno sport che diventa strumento per l'affermazione del raggiungimento dei diritti, soprattutto per quelle fasce di popolazione meno fortunate".