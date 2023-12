Il Tevere diventa verde. Nuovo blitz ambientalista a Roma

Il Biondo Tevere colorato di verde. Ancora un blitz ambientalista a Roma dove oggi gli attivisti Extinction Rebellion "con un colorante innocuo" hanno denunciato "l'ennesimo fallimento politico della Cop28 e dei governi mondiali nel contrastare la crisi climatica e la sesta estinzione di massa". Il blitz è avvenuto all'altezza dell'Isola Tiberina. "Respira e poi ribellati con noi", c'è scritto sui volantini distribuiti ai passanti incuriositi affacciati sui ponti.

L'azione ha in realtà coinvolto tutta Italia, con blitz anche a Venezia, Milano, Torino e Bologna: i fiumi delle principali città italiane sono stati tinti di verdeda Extinction Rebellion, con un colorante innocuo, per denunciare l'ennesimo fallimento politico della COP28 e dei governi mondiali nel contrastare la crisi climatica e la sesta estinzione di massa. "Tra qualche ora, queste acque torneranno come prima. Nel frattempo, mentre i governi parlano, contiamo i danni e le vittime di continue alluvioni e incendi".

A Roma, l'isola Tiberina è stata circondata dalle acque verdi del Tevere. "Il colorante usato" rassicura Paola da Venezia "è semplice fluoresceina. Un sale innocuo usato da idraulici come tracciante e addirittura per segnalare la posizione di subacquei dispersi in mare".