"A Roma il testamento biologico viene ostacolato". Fino a 37 giorni di attesa per depositare i documenti

Come viene applicata la legge sul testamento biologico a Roma? Male. Lo dicono i numeri raccolti dall'associazione "Luca Coscioni", che ha condotto un'analisi dettagliata sul modo in cui gli uffici comunali e municipali lavorano la pratica, nell'area metropolitana. Un dato spicca subito: ci vogliono fino a 37 giorni per ottenere solo il primo appuntamento per il deposito della documentazione.

Il testamento biologico a Roma

Le disposizioni anticipate di trattamento, abbreviate con DAT, sono le volontà di un individuo rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e trattamenti sanitari in caso di "eventuale futura incapacità di autodeterminarsi", come si legge sul sito del ministero della Salute. A Roma (dati di gennaio 2023) nei primi cinque anni dall'entrata in vigore della legge, sono stati depositati 5.074 biotestamenti. Ma avrebbero potuti essere molti di più, se la burocrazia fosse stata meno farraginosa e le informazioni da parte delle istituzioni più chiare e frequenti.

Siamo al 95° posto per documenti depositati

L'indagine dell'associazione "Luca Coscioni" si è concentrata sullo stato d'applicazione della legge. Con un accesso agli atti rivolto a 121 comuni che compongono l'area metropolitana di Roma Capitale, al quale hanno risposto in 74, è emerso che dal 2018 a oggi sono state depositati 9.235 biotestamenti, solo 1 ogni 347 abitanti. Questo fa sì che la città metropolitana sia al 95° posto su 107 province italiane. A Roma il dato di novembre 2023 è lo stesso di quasi un anno fa: 5.074 documenti depositati, una ogni 458 abitanti.

"Nessuna campagna informativa e ostruzionismo istituzionale"

"Fra i motivi della scarsa fruizione di tale libertà civile - spiega l'associazione -, oltre all’assenza di una campagna informativa da parte del Ministero della Salute, della Regione, del Comune e delle aziende sanitarie, vi è anche un grave ostruzionismo istituzionale dato da complicazioni burocratiche e forte disorganizzazione interna ai municipi che non consente al cittadino di depositare, in modo agevole, le proprie volontà. Con 25 volontari impegnati sul campo, sono state presentate diverse pratiche in tutti i 15 municipi di Roma Capitale e i risultati sono stati sconfortanti.

Tempi di attesa lunghi, confusione e scarsa informazione

Innanzitutto, il tempo medio di attesa per ottenere un primo appuntamento supera i 37 giorni (37,5) e nel caso in cui manchino documenti o ci siano altre difformità da sanare, per il secondo appuntamento si aggiungono in media altri 18 giorni. Ci possono volere quindi fino a due mesi per completare una pratica di biotestamento. Un tempo eccessivo "soprattutto per coloro che in breve tempo si sottopongono a operazioni chirurgiche che possono comportare complicanze e in generale per malati che vedono gravemente compromesso il loro diritto ad autodeterminarsi". E ancora: il 20% degli uffici non ha alcun riferimento al DAT sul sito ufficiale, né indica la procedura da seguire. In dieci municipi su 15 l'apertura degli uffici per il deposito della pratica è un giorno a settimana, in alcuni casi anche uno al mese. In otto municipi su 15 le procedure appaiono confuse, con indicazioni discordanti tra il sito ufficiale e quanto comunicato dai dipendenti. Ci sono poi quattro municipi in cui l'appuntamento si prende solo via email, tagliando fuori una fetta di popolazione che ha maggiori difficoltà a utilizzare gli strumenti digitali, in particolare i più anziani e malati.

L'appello dell'associazione "Luca Coscioni" a Sindaco e presidenti di municipio

“L’indagine condotta grazie alla Cellula Coscioni di Roma - spiegano la segretaria Filomena Gallo e il coordinatore della campagna 'Eutanasia Legale' Matteo Mainardi - mette in luce e documenta come l’applicazione della legge sia ostacolata dalla burocrazia dei municipi. Un tempo di attesa medio di 37,5 giorni (con picchi di attesa fino ai 6 mesi) non è compatibile con le esigenze di chi, in attesa di importanti operazioni o in presenza di patologie, vuole esercitare il proprio diritto a depositare e far rispettare le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, né con chi ha l’esigenza di modificare celermente le proprie DAT. L’indagine ha messo inoltre in luce l’impreparazione dei dipendenti dei municipi: spesso i cittadini non vengono informati di dover portare con sé nel giorno dell’appuntamento documenti aggiuntivi scaricabili dal sito del Comune, costringendo le persone a dover prendere un secondo appuntamento". “Di fronte a questi dati - concludono - non stupisce che Roma sia in fondo alla classifica nel rapporto DAT depositate/abitanti. Ci appelliamo al Sindaco e ai Presidenti dei Municipi per porre al più presto rimedio agli ostacoli al rispetto della legge posti in essere dalle burocrazie locali”.