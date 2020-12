MisuriAMO2, in farmacia i test di ossigeno nel sangue si fanno gratis

Si chiama ‘MisuriAMO 2 la campagna di sensibilizzazione promossa dalla Società Italiana di Pneumologia insieme a Federfarma con il patrocinio della FOFI. L’iniziativa gratuita, che ha come obiettivo sensibilizzare la popolazione sull’importanza di misurare i livelli di ossigeno nel sangue attraverso l’uso del saturimetro (cos'è e come funziona) per contrastare il contagio e la diffusione del Covid-19, sarà valida fino al 20 dicembre presso le farmacie aderenti alla campagna.



“La saturazione arteriosa è un parametro fondamentale, la misura dei livelli di ossigeno nel sangue è fondamentale per intervenire quando è davvero necessario, evitando allarmi inutili e pressioni sui Pronto Soccorso, garantendo allo stesso tempo interventi tempestivi in caso di insufficienza respiratoria. Il saturimetro è uno strumento semplice e sicuro, che si applica sul dito della mano e in pochi secondi fornisce due valori: la saturazione arteriosa e la frequenza cardiaca. Valori di saturazione superiori al 95%, sono da ritenersi normali. Nel contesto del Covid-19, valori inferiori al 92% devono fare scattare l’allarme” ha spiegato Luca Richeldi, presidente della Società Italiana di Pneumologia (SIP).



Dopo la possibilità di effettuare i tamponi presso le farmacie, anche il controllo dell’ossigeno nel sangue e soprattutto in maniera gratuita: “Le farmacie, durante l’emergenza Covid-19, hanno dimostrato ancora una volta di essere un presidio di prossimità pronto a rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini, come parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale – ha detto il presidente di Federfarma Marco Cossolo – e oggi sono pronte a svolgere un ruolo ancora più strategico in questa fase molto delicata per il Paese. La campagna MisuriAMO 2 va proprio in questa direzione, in quanto punta a valorizzare l’impegno delle farmacie sul fronte della prevenzione e del monitoraggio dei pazienti cronici”.