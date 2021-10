Voti anomali al test per insegnanti di sostegno, i candidati esclusi presentano un esposto

Sabato 23 ottobre, un gruppo di candidate e candidati momentaneamente esclusi dalla preselettiva del concorso per accedere al tirocinio formativo per insegnanti di sostegno, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica, tramite il commissariato di Polizia di San Basilio. La decisione, in seguito alle incredibili anomalie statistiche prodotte dalla graduatoria - con 599 partecipanti che hanno ottenuto il voto massimo, ovvero 30 - era già nell'aria dopo che alcuni di coloro che hanno preso parte alla prova scritta del 30 settembre avevano contattato Roma Today denunciando l'accaduto.

La prova preselettiva, che ha visto presentarsi all'Ergife Hotel 1519 persone, è stata redatta, somministrata e corretta dalla Selexi Srl, azienda leader nella gestione delle procedure concorsuali, per conto della UniCamillus, ateneo privato in via di Sant'Alessandro che forma professionisti nel campo sanitario. Sia la società, sia l'ateneo hanno presentato un esposto in Procura e la graduatoria, al momento, vede i 599 "geni" ammessi "con riserva".

E' necessario ricordare, per comprendere fino in fondo lo stupore dei candidati che hanno chiesto un'indagine sui fatti, che di tutti gli atenei pubblici e privati di Roma e del Lazio, l'UniCamillus è l'unico che ha registrato numeri così elevati, irraggiungibili dagli altri: basti pensare che solo al Foro Italico un candidato ha ottenuto 30/30, rispondendo quindi correttamente a tutte le 60 domande a risposta multipla proposte dalla commissione. Da Tor Vergata a Cassino, dalla Lumsa all'Europea, nessuna prova ha visto qualcuno distinguersi col massimo dei voti.