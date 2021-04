Coronavirus: in aeroporto test antigenici 20 euro e molecolari a 69,88

Sono attualmente attive nei terminal di Fiumicino due aree principali di test antigenico o molecolare in aeroporto a tariffe particolarmente contenute, sostituendo i presidi gestiti dal Servizio Sanitario Nazionale e senza gravare ulteriormente sulla collettività generale.

La prima, di circa 1.000 mq, situata al Terminal 3 livello Arrivi, è composta da 24 cabine, 18 dedicate alle attività sanitarie e 6 all'accettazione amministrativa con un elevato grado di automazione grazie alla presenza di tablet per la compilazione dei moduli necessari ad eseguire i tamponi.

Una seconda area per i test di 1.200 mq con 32 cabine (20 sanitarie e 12 amministrative) è disponibile presso le zone di sbarco direttamente collegate agli aeromobili. Lo rende noto Adr in occasione della firma della nuova convenzione tra Aeroporti di Roma e l'Istituto Spallanzani nella lotta al contrasto del Covid-19.

Il protocollo sottoscritto oggi prevede che presso l'area test Covid al Terminal T3, attiva dallo scorso 16 agosto, "tutti i passeggeri in partenza e in arrivo possano eseguire un tampone in maniera semplice e veloce, mentre ai viaggiatori in arrivo a bordo di voli Covid Tested è dedicata un'area presso le zone di sbarco, sempre coordinata da personale medico dello Spallanzani", spiega Adr.

Per i passeggeri provenienti dal Regno Unito, obbligati a svolgere in aeroporto un secondo test prima di raggiungere il luogo di quarantena fiduciaria prevista dalla normativa in vigore, il tampone sarà gratuito. Con questa iniziativa, Aeroporti di Roma e lo Spallanzani offrono una opportunità "in più anche ai passeggeri che non hanno l'obbligo di effettuare un test ma che vogliono comunque verificare il proprio stato di salute".

Il servizio di tamponi in aeroporto prevede un costo pari a 20 euro per i test antigenici, ottenendo l'esito del test in poche decine di minuti. Sarà anche possibile effettuare un test molecolare al costo di 69,88 euro. In quest'ultimo caso il risultato del tampone giungerà direttamente per email o sms entro 36 ore. Il pagamento dei test può essere effettuato in aeroporto con carte di credito, bancomat o direttamente da smartphone, utilizzando le applicazioni di pagamento contactless. Per accedere al servizio basta effettuare la prenotazione online sul sito di Adr che sarà in funzione alle ore 10.00 del 6 aprile.