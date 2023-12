Siti archeologici "senza folla": il Wall Street Journal riscopre i tesori dell'Antica Roma

Non c’è turista che visitando Roma non faccia tappa ai Fori Imperiali, al Circo Massimo, alla Bocca della Verità. Ci sono però siti archeologici che, più difficilmente, vengono raggiunti da chi si reca, per pochi giorni, in visita alla Capitale. Quelle mete sono state raccolte dall'articolo che, il giornalista Tony Perrottet, ha firmato per il Wall Street Journal.

I luoghi senza folla

A catturare l’attenzione del quotidiano statunitense, sono stati i luoghi “crowd free”, senza folla, della Capitale. Non quindi le antiche vestigia che tutti quanti conoscono, ma i tesori più nascosti che il giornalista si è fatto indicare da tre diverse guide turistiche. È stato così che è venuto a conoscenza della chiesa del IV secolo nascosta sotto la navata della Basilica di San Crisogono.

Lo stadio di Domiziano

Altro tesoro “nascosto” che è stato disvelato al giornalista americano è stato lo stadio di Domiziano. “Anche se pochi romani ne sembrano consapevoli – ha spiegato la guida al cronista – la forma allungata di piazza Navona riflette il fatto che sia stata costruita sul precedente stadio, risalente all’86 d.C.”. Ne resta una testimonianza a nord ovest della piazza dove c’è un arco di pietra, che è “in gran parte ignorato dai passanti”. Si trova in piazza di Tor Sanguigna e, segnala un cartello apposto dalla soprintendenza, dista 50 metri dall’ingresso di “Piazza Navona underground”.

I tesori dell'Appia Antica

Ma é soprattutto all’Appia Antica ed alla Villa dei Quintili che il Wall Street Journal sembra dedicare attenzione. “È sempre vuoto, forse troverai 10 persone qui, non di più” ha spiegato al giornalista una delle guide a cui si era rivolto, che ha inoltre sottolineato come il sito si trovi “a pochi chilometri dal Foro, ma sembra di essere in campagna”.

Chi l’ha fatta realizzare, l’imperatore Commodo, “era un festaiolo come Berlusconi” si legge nell’articolo “ed il terreno dove sorge la tenuta sta ancora producendo nuove scoperte”. Prova ne sia la “cantina imperiale” con locali per la pigiatura dell’uva, il sistema di canali per convogliare il vino nelle giare, e le presse, che sono state rinvenute nella campagna di scavi del 2018.

“Scava quasi ovunque nell’antico dominio di Roma e troverai qualche residuo di grandiosità” si legge nella chiusura dell’articolo. Ed è una verità che, dal parco dell’Appia Antica come al complesso archeologico del Colosseo, il 2023 ha continuamente confermato.